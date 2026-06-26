Το αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», που θα μεταδοθεί στις 22:00, φέρνει καταιγιστικές εξελίξεις, ρήξεις και αποφάσεις που θα αλλάξουν τα πάντα.

Αναλυτικά η περίληψη:

Η Χριστιάνα, αφού κατάφερε να σωθεί, είναι αποφασισμένη να δραπετεύσει και να φύγει από τη χώρα. Κλέβει ένα αυτοκίνητο και βρίσκει καταφύγιο στο λατομείο, όπου έχει φροντίσει να υπάρχουν όσα θα χρειαστεί. Ο Παρασκευάς μαθαίνει από τον Πότη ότι η Φρύνη παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο και τρελαίνεται. Τα βάζει κι αυτός με τον Λυκούργο, τη Χάιδω και τη Βασιλική. Ο Κουράκος πληροφορεί τον Στέφανο πως ο πατέρας του πουλάει ακόμη ναρκωτικά κι αναλαμβάνει να πείσει τη Βασιλική να μην του δίνει χρήματα. Η Αριάδνη αποφασίζει να μιλήσει πολύ σκληρά στην Ισμήνη, καθώς τη βλέπει να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Το ίδιο κάνει κι ο Λυκούργος και η Ισμήνη ξέρει πια ότι έχει μείνει μόνη της, χωρίς συμμάχους. Η Άννα και ο Πότης έρχονται κοντά κι αποφασίζουν να πορευτούν μαζί στη ζωή, αφού ακόμα τους ενώνει βαθιά αγάπη. Ο Τζον κι ο Στάθης, εξοργισμένοι που η Ισμήνη δεν πηγαίνει πλέον στο γραφείο, την απολύουν. Ο Αστυνόμος ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι η Χριστιάνα είναι ζωντανή. Μέσα στη νύχτα, ο Μανώλης βρίσκει την αδελφή του στο λατομείο, τη στιγμή που ετοιμάζεται να το σκάσει.

Δείτε το trailer:

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού