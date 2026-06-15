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Την ώρα που φίλοι και συγγενείς προσπαθούν να διαχειριστούν το πένθος και τις ενοχές τους, ένα απρόσμενο αποχαιρετιστήριο μήνυμα έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.

Η αγαπημένη σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται απόψε στις 23:00 με δραματικές εξελίξεις.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου:

Ο Κουράκος καλύπτει την αυτοκτονία της Ασπασίας προκειμένου να κηδευτεί κανονικά, ενώ ο Στάθης και η Κούλα τα βάζουν με τους ίδιους που δεν πήραν είδηση ότι η Ασπασία τους αποχαιρετούσε για πάντα. Η Αλεξάνδρα σοκάρεται με τον θάνατο της φίλης της και η Ερωφίλη με τον Μανώλη ταξιδεύουν από την Κρήτη για να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους. Η Μαρουσώ κι ο Αντώνης σκέφτονται να κάνουν μια γερή μπάζα και να το σκάσουν, καθώς οι εντάσεις με τον Παυλή και τη Χριστιάνα έχουν οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Η Μυρτώ γράφει ένα γράμμα στον Κουράκο με σκοπό να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Την ημέρα της κηδείας της Ασπασίας, τα κοντινά της πρόσωπα λαμβάνουν αποχαιρετιστήρια δώρα από εκείνη.

Δείτε το trailer: