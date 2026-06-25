Γάμοι, συγκρούσεις και αποφάσεις ζωής, φέρνουν τους ήρωες της «Γης της ελιάς» μπροστά σε νέες προκλήσεις. Κι ενώ κάποιοι προσπαθούν να αφήσουν οριστικά πίσω τους το παρελθόν, μια εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε έρχεται να αλλάξει τα πάντα.

Απόψε στις 23:00, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές.

Η Αλεξάνδρα και η Ερωφίλη προσπαθούν να πείσουν τους υπαλλήλους των επιχειρήσεών τους να ξαναγυρίσουν στη δουλειά, ενώ η αστυνομία εκδίδει ανακοίνωση που ξεκαθαρίζει πως η οικογένεια δεν είχε καμία ανάμειξη με το κύκλωμα. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη παντρεύονται με μάρτυρες τον Τζον και τον Στέφανο και ακολουθεί μικρό γλέντι στο σπίτι τους. Ο Μάρκος πιέζει τη Βασιλική για άλλες 5.000 ευρώ, αλλά για κακή της τύχη ο Στέφανος την παίρνει είδηση και το ζευγάρι μαλώνει. Ο Κουράκος δίνει εντολή στον Στράτο να παρακολουθεί τον Μάρκο και ανακαλύπτει ότι κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Η Ισμήνη μαθαίνει για τον γάμο και τα βάζει με τον Λυκούργο και τη Χάιδω που δεν την ενημέρωσαν, αλλά αυτή τη φορά η Χάιδω τη βάζει στη θέση της. Η Ερωφίλη μαζεύει τα πράγματα από το σπίτι της κι αποφασίζει να το πουλήσει, κάνοντας μια νέα αρχή στη ζωή της. Την ίδια ώρα, η Χριστιάνα ξεβράζεται λιπόθυμη σε μια παραλία, είναι ζωντανή.

Δείτε το trailer: