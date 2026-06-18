Ο 4ος κύκλος της εκπομπής «Brave New Greece» μάς ταξιδεύει στο μέλλον της Ελλάδας, παραμένοντας στην αιχμή των μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη μέρα. Με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και την παρουσίαση, το «Brave New Greece» εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό, σύγχρονο και προσιτό τρόπο, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τις υποδομές που διαμορφώνουν το αύριο.

Μέσα από νέες θεματικές ενότητες, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:00 στον ΑΝΤ1, το «Brave New Greece» εξερευνά κρίσιμα πεδία μετάβασης που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας: την υγεία της πρόληψης, την AI και τα data, τις υποδομές πίσω από τον σύγχρονο τουρισμό, τις ψηφιακές πληρωμές, τη διαχείριση του νερού, τη γαστρονομία ως εθνικό asset, τον δημόσιο χώρο των πόλεων και τη νέα ψηφιακή εμπειρία του αθλητισμού και μας υπενθυμίζει πως το μέλλον δεν είναι πια μία μακρινή υπόθεση. Είναι ήδη εδώ!

Όσα θα δούμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 08:00 στο 5ο επεισόδιο – «Η Γαστρονομία ως Εθνικό Asset»:

Η ελληνική γαστρονομία αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας της χώρας. Είναι παρούσα στις τοπικές παραδόσεις, στον τουρισμό, στις εξαγωγές και στη συλλογική μας μνήμη. Κι όμως, παρά τη δύναμή της, συχνά λειτουργεί ως ένα σύνολο ξεχωριστών πρωτοβουλιών και ιστοριών, χωρίς να εντάσσεται πάντα σε ένα συνεκτικό εθνικό αφήγημα. Την ώρα που όλο και περισσότερες χώρες επενδύουν συστηματικά στη γαστρονομία, ως εργαλείο πολιτιστικής προβολής, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελλάδα καλείται να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Διαθέτουμε όλα τα συστατικά. Διαθέτουμε, όμως, και τη στρατηγική που θα τα συνδέσει; Η συζήτηση γύρω από την τροφή έχει πλέον διευρυνθεί. Δεν αφορά μόνο τη γεύση, αλλά και την προέλευση των πρώτων υλών, τη σχέση παραγωγού και καταναλωτή, τη διατροφική εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό της. Η γνώση γύρω από την τροφή μετατρέπεται σε κρίσιμο εφόδιο για πιο συνειδητές επιλογές και σε γέφυρα που επανασυνδέει τον άνθρωπο με τον τόπο και την παραγωγή.

Το επεισόδιο #BraveNewGastronomy εξερευνά τη γαστρονομία ως σημείο συνάντησης παραγωγής, εκπαίδευσης, πολιτισμού, βιωσιμότητας και τουρισμού. Μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων, που βρίσκονται σε διαφορετικούς κρίκους της αλυσίδας, αναδεικνύεται η ανάγκη μιας νέας σχέσης με την τροφή, βασισμένης στη γνώση, τη συμμετοχή και την αυθεντικότητα. Γιατί τελικά, το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας θα κριθεί όχι μόνο από την ποιότητα των προϊόντων ή το ταλέντο των ανθρώπων της, αλλά και από το αν μπορούμε να μετατρέψουμε μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά σε μια κοινή εθνική στρατηγική για το μέλλον.

Όσα θα δούμε την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 08:00 στο 6ο επεισόδιο – «Οι Πόλεις που Μοιραζόμαστε»

Οι πόλεις δεν αλλάζουν μόνο μέσα από μεγάλα έργα ή νέες κατασκευές. Αλλάζουν και μέσα από τους χώρους που μοιραζόμαστε καθημερινά: τους δρόμους που περπατάμε, τις πλατείες όπου συναντιόμαστε, τα κτίρια που διαμορφώνουν την εικόνα της γειτονιάς μας. Και τελικά, αλλάζουν μέσα από τις επιλογές που κάνουμε για το πώς θέλουμε να ζούμε μαζί. Σε μια εποχή που οι πόλεις καλούνται να απαντήσουν ταυτόχρονα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής, η έννοια της ανάπλασης αποκτά νέο περιεχόμενο. Δεν αφορά μόνο την αισθητική αναβάθμιση ενός χώρου. Αφορά τη λειτουργία του, τη σχέση του με την κοινότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν. Παράλληλα, η συζήτηση για το μέλλον των πόλεων δεν μπορεί να αγνοήσει το παρελθόν τους. Κάθε πόλη είναι ένα παλίμψηστο ιστοριών, κτιρίων και αποφάσεων διαφορετικών εποχών. Η πρόκληση δεν είναι να διαγράψουμε αυτά τα στρώματα μνήμης, αλλά να τα ενσωματώσουμε δημιουργικά σε μία νέα αστική πραγματικότητα, που παραμένει ζωντανή, λειτουργική και βιώσιμη.

Το επεισόδιο #BraveNewCities εξερευνά πώς οι αστικές αναπλάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο ποιότητας ζωής, κοινωνικής συνοχής και αναζωογόνησης των πόλεων. Από τη μεταμόρφωση της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας σε έναν πιο ανθρώπινο δημόσιο χώρο, μέχρι την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και τις μικρές παρεμβάσεις που αλλάζουν την εμπειρία μιας ολόκληρης γειτονιάς, το επεισόδιο φωτίζει διαφορετικές όψεις της ίδιας ιδέας: ότι ο δημόσιος χώρος δεν είναι το φόντο της ζωής μας, αλλά μέρος της.Γιατί τελικά, οι πόλεις κρίνονται από το αν δημιουργούν χώρους που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν και κάνουν την καθημερινότητα λίγο καλύτερη. Από το πώς αλλάζουν και κυρίως, για ποιον αλλάζουν.

Το «Brave New Greece» είναι ο συνοδοιπόρος μας στο άγνωστο. Ο καθρέφτης μίας Ελλάδας που αλλάζει, προσκαλώντας μας να απαντήσουμε στο ερώτημα: Εσύ σε ποιο μέλλον θα ζήσεις;

Δείτε το trailer: