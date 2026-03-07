Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επανήλθε το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη, το βράδυ του Σαββάτου, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του OPEN, έπειτα από παύση μιας εβδομάδας.

Μάλιστα, ο παραγωγός και παρουσιαστής του μουσικού σόου επέλεξε μια διαφορετική έναρξη για τη συγκεκριμένη βραδιά με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή.

Έτσι, ο Νίκος Κοκλωνης εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με ένα πλήθος μικρών παιδιών τραγουδώντας όλοι μαζί το κομμάτι “Άνθρωπε αγάπα” που μας πρωτοσύστησε ο Κώστας Τουρνάς, υπογράφοντας μουσική και στίχους.

Αμέσως μετά, δε, ο παραγωγός και παρουσιαστής του J2US ευχαρίστησε τα παιδιά που έδωσαν το παρών σ’ αυτή τη συγκινητική στιγμή στον αέρα του OPEN για να δηλώσει τα εξής η μικρή Έλενα.

“Νίκο, εμείς είμαστε παιδιά και το μόνο που θέλουμε είναι να παίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον”.

“Γι’ αυτό μοιράσατε και τις ελιές στους κριτές μας. Το σύμβολο της ειρήνης. Ευχαριστούμε παιδιά, ήταν πάρα πολύ συγκινητική έναρξη. Ήταν η καλύτερη έναρξη που έχουμε κάνει, τόσα χρόνια, εδώ στο J2US. Σας ευχαριστούμε πολύ” υπογράμμισε, με τη σειρά του, ο Νίκος Κοκλώνης για να δώσει συνέχεια στη γνώριμη ροή του μουσικού σόου, το βράδυ του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του OPEN.