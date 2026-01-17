Ο αγώνας της Εθνική ομάδας πόλο με την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (17/1).
Η Ελλάδα πήρε την 1η θέση στον όμιλό της στον πρώτο γύρο μετά τη μεγάλη νίκη και επί της Κροατίας και είναι το φαβορί κόντρα στην Τουρκία, θέλοντας το 4×4 πριν τα παιχνίδια με Ρουμανία και Ιταλία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga
15:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι GBL
16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports Start Λιντς – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports 5HD Τότεναμ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ερόκσπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Όξφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπιλμπάο La Liga
17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Τουρκία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Σασουόλο Serie A
19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports Prime Λειψία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Οβιέδο La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντερτόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal