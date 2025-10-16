Σήμερα η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία για τα προκριματικά του Euro 2026, σε ένα ματς που κρίνει πολλά για τη συνέχεια. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη της Euroleague απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ νωρίτερα οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν τη DVTK για την EuroLeague Γυναικών. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν σπουδαίες αναμετρήσεις στη Euroleague με Φενέρμπαχτσε, Μπάγερν, Ζαλγκίρις και Μιλάνο, καθώς και συναρπαστικά παιχνίδια τένις από το ATP 250 στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα