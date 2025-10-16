Σήμερα η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία για τα προκριματικά του Euro 2026, σε ένα ματς που κρίνει πολλά για τη συνέχεια. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη της Euroleague απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ νωρίτερα οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν τη DVTK για την EuroLeague Γυναικών. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν σπουδαίες αναμετρήσεις στη Euroleague με Φενέρμπαχτσε, Μπάγερν, Ζαλγκίρις και Μιλάνο, καθώς και συναρπαστικά παιχνίδια τένις από το ATP 250 στις Βρυξέλλες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
- 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
- 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
- 18:30 Mega News: Ολυμπιακός – DVTK (EuroLeague Γυναικών)
- 19:00 Novasports 5HD: Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα (Euroleague)
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
- 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD: Άιζεναχ – Φλένσμπουργκ (DAIKIN Bundesliga)
- 20:00 Novasports Start: Ζαλγκίρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο (Euroleague)
- 20:45 Novasports 4HD: Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου (Euroleague)
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP 250 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
- 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Ισπανία – Ελλάδα (Προκριματικά Euro 2026, Γ’ όμιλος)
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD: Χάντερσφιλντ – Μπόλτον (EFL League One)
- 22:00 Novasports Prime: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (Euroleague)