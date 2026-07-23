Ο ανανεωμένος ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι μπαίνει στη μάχη των προκριματικών του Europa League και οι αγώνες του θα προβληθούν σε απευθείας μετάδοση από το OPEN.

Η αρχή γίνεται απόψε, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στη Lublin Arena της Πολωνίας όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει την ιστορική ομάδα της Ουκρανίας και κυπελλούχο της χώρας, Ντιναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με στόχο να θέσει βάσεις πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας.

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ, απόψε, στις 20:00 σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου και ρεπορτάζ της Ελένης Μπούντου.