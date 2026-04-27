Η σειρά Η γη της ελιάς έρχεται τη Δευτέρα με ένα νέο επεισόδιο και κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την αποκάλυψη που έρχεται.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο τη Δευτέρα στη σειρά Η γη της ελιάς.

Η Χριστιάνα, σοκαρισμένη από την παράνομη σχέση του Αντώνη και της Μαρουσώς, ζητάει από τον Αντώνη να χωρίσει με την αδελφή της, αλλιώς θα της τα αποκαλύψει όλα. Εκείνος αρνείται και την απειλεί, με αποτέλεσμα η Χριστιάνα να του ομολογήσει ότι η Ερωφίλη είχε παράλληλο δεσμό με τον Στάθη.

Η εμμονή του Τζον με τον Μιχάλη συνεχίζεται και η Αθηνά, για να τον αποφύγει, μαζεύει τα πράγματά της και πηγαίνει στη Μαρία. Εκεί, όμως, την περιμένει ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς βρίσκει τη μητέρα της με τον Ζακ (Χάρης Εμμανουήλ), τον νέο της δεσμό. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να πείσει τη Φρύνη ότι αγαπάει μόνο εκείνη, αλλά η Φρύνη επιμένει στον χωρισμό.

Την ίδια ώρα, ο Παρασκευάς πασχίζει να ρίξει τη Μυρτώ, η οποία δεν λέει να ξεκολλήσει από τον Κουράκο. Ο Μιχάλης ανακοινώνει στους φίλους του ότι χώρισε με τη Χριστιάνα, ενώ εκείνη περιμένει να την πάρει τηλέφωνο. Η Μαρουσώ προειδοποιεί τον Μανώλη ότι στη Μάνη έχει αποκτήσει εχθρούς και ο Κουράκος προσπαθεί να βρει στοιχεία εις βάρος του.

Η Μαργαρίτα φέρνει επιτέλους τον Λεωνίδα (Θωμάς Κινδύνης) στο σπίτι κι η Αναστασία ενθουσιάζεται μαζί του. Η Άννα εξομολογείται στη Βασιλική ότι δεν νιώθει πια ερωτευμένη με τον Ρούσσο. Η Ασπασία μπαίνει στο χειρουργείο κι ο Στάθης με την Κούλα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της. Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει ότι το σημείωμα του Ορέστη ήταν πλαστό κι υποψιάζεται ότι κάποιος τον δολοφόνησε.

