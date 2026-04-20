Η σειρά Παιχνίδια Εκδίκησης έρχεται την Τετάρτη με ένα νέο επεισόδιο και ο Άγης μιλάει για ψυχολογική κακοποίηση του Μάρκου στη Μάγια.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 81



Η συζήτηση με τη Μαρίνα κάνει καλό στη Μάγια, η οποία ανακοινώνει στον Μάρκο πως είναι έτοιμη να προχωρήσει στο διαζύγιο και δέχεται να το αναλάβει ο Χρήστος ως δικηγόρος. Ωστόσο, ο

πατέρας της την προειδοποιεί πως πρέπει να είναι έτοιμη για όλα.

Την ίδια στιγμή και με αφορμή την κουβέντα της με τη Μάγια, η Μαρίνα συνειδητοποιεί πως πλέον έχει αφήσει στο παρελθόν τη δική της εμπειρία με τον Άγη. Στη συνάντησή του με τον Χρήστο, ο Άγης κάνει λόγο για ψυχολογική κακοποίηση του Μάρκου στη Μάγια, καθώς και για εμπλοκή του Μάρκου σε ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ζητάει μεγάλη αποζημίωση από την οικογένεια Γερολυμάτου για το διαζύγιο.

Θυμωμένη από την εξέλιξη, η Μάγια συναντάει τον Άγη για να τον λογικέψει, όμως, σε μια αδύναμη

στιγμή ο Άγης τη φιλάει.