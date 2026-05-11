Η ΑΕΚ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδας, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με σπουδαία ανατροπή του Παναθηναϊκού με 2-1 για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά τον τίτλο.

Η νίκη αυτή σφράγισε την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα στη Νέα Φιλαδέλφεια εκτυλίχθηκαν έντονες στιγμές χαράς, συγκίνησης και αποθέωσης.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έγιναν ένα στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας αγκαλιασμένοι την τεράστια επιτυχία, σε εικόνες που αποτύπωσαν απόλυτα το δέσιμο και την ενότητα της ομάδας.

Μαζί με το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ εξασφάλισε και την παρουσία της στα playoffs του Champions League, κατοχυρώνοντας παράλληλα συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τη νέα σεζόν.

Για να επιστρέψει, όμως, στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από οκτώ χρόνια, θα χρειαστεί μία ακόμη μεγάλη πρόκριση στον τελευταίο και πιο κρίσιμο προκριματικό γύρο.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες ώστε η Ένωση να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών στα playoffs του Champions League.

