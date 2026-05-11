Η ΑΕΚ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδας, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με σπουδαία ανατροπή του Παναθηναϊκού με 2-1 για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά τον τίτλο.
Η νίκη αυτή σφράγισε την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα στη Νέα Φιλαδέλφεια εκτυλίχθηκαν έντονες στιγμές χαράς, συγκίνησης και αποθέωσης.
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έγιναν ένα στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας αγκαλιασμένοι την τεράστια επιτυχία, σε εικόνες που αποτύπωσαν απόλυτα το δέσιμο και την ενότητα της ομάδας.
Μαζί με το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ εξασφάλισε και την παρουσία της στα playoffs του Champions League, κατοχυρώνοντας παράλληλα συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τη νέα σεζόν.
Για να επιστρέψει, όμως, στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από οκτώ χρόνια, θα χρειαστεί μία ακόμη μεγάλη πρόκριση στον τελευταίο και πιο κρίσιμο προκριματικό γύρο.
Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες ώστε η Ένωση να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών στα playoffs του Champions League.
Αναλυτικά:
- Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και διατηρεί ισχυρές πιθανότητες να βρεθεί στους ισχυρούς των playoffs του Champions League.
- Τον αντίπαλό της θα τον μάθει στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου, ενώ οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 18/19 και 25/26 Αυγούστου.
- Θετικό στοιχείο αποτελεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άαρχους στη Δανία, για πρώτη φορά μετά το 1986.
- Υπέρ της ΑΕΚ λειτουργεί επίσης το γεγονός ότι η ΛΑΣΚ στην Αυστρία και η Γκιόρ στην Ουγγαρία εξακολουθούν να κρατούν την τύχη στα χέρια τους.
- Αν η Χαρτς στη Σκωτία καταφέρει να μην ηττηθεί από τη Σέλτικ στο Χάμπντεν Παρκ, τότε η παρουσία της ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών θα θεωρείται δεδομένη.
- Σε αυτό το σενάριο, πιθανοί αντίπαλοι θα είναι η Βίκινγκ, η ΛΑΣΚ, η Χαρτς, καθώς και ζευγάρια του τρίτου προκριματικού γύρου με ομάδες όπως η Τσέλιε, η Ομόνοια και η Σάμροκ Ρόβερς.
- Η Ένωση θα αποφύγει δεδομένα ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Λεχ Πόζναν, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης.