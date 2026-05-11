Σε ανοδική τροχιά παραμένει το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια κύριας κατοικίας να συνεχίζουν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και την αγορά να αναζητά τρόπους αύξησης της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κλειστά ακίνητα μέσω επιδότησης εργασιών ανακαίνισης.

Το πρόγραμμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εύρεση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα δυσκολότερη, ενώ παράλληλα το κόστος κατασκευής και επισκευής παραμένει αυξημένο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο του 2026 η ομάδα «Στέγαση» κατέγραψε αύξηση 4,4% σε ετήσια βάση, λόγω ανατιμήσεων κυρίως σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης.

Ωστόσο, ο κλάδος της οικοδομής εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη νέα άνοδο στο κόστος κατασκευής, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Έντονη ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά

Την ίδια στιγμή, ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος, Δημήτρης Καψιμάλης, περιέγραψε την πίεση που δέχεται ο κλάδος από τις αυξήσεις σε βασικά προϊόντα της οικοδομής.

«Αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους δύο μήνες διάθεση για αύξηση τιμών στα προϊόντα που αποτελούν τον κορμό της οικοδομής και μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές είναι και ανεπίτρεπτες αυτές οι αυξήσεις που επικαλούνται οι προμηθευτές μας», ανέφερε.

Η πίεση αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 3,1% τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, ενώ από το 2021 οι τιμές των υλικών βρίσκονται περίπου 33% υψηλότερα, με βάση τον δείκτη που έχει ως έτος βάσης το 2021.

Στο ίδιο κλίμα, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ten Brinke Hellas, Φώτης Γιοφτσίος, μιλώντας στο συνέδριο Red Meeting Point, σημείωσε ότι οι ανατιμήσεις συνεχίζονται και ότι οι προσφορές των προμηθευτών έχουν πλέον πολύ μικρότερη διάρκεια ισχύος σε σχέση με το παρελθόν. Αντίστοιχες αναφορές για προσφορές προμηθευτών που ισχύουν πλέον για 24 έως 48 ώρες, αντί για περίπου 45 ημέρες παλαιότερα, έχουν καταγραφεί και σε ρεπορτάζ της αγοράς ακινήτων.

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναφέρεται στα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την αξιοποίηση έως και 20.000 κλειστών κατοικιών.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιλέξιμα αναμένεται να είναι ακίνητα έως 120 τ.μ., με οικοδομική άδεια έως το 1990, ενώ προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Στόχος είναι τα κλειστά ακίνητα να καταστούν κατοικήσιμα και να επανέλθουν στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών προς μίσθωση σε μια περίοδο αυξημένης στεγαστικής πίεσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το πρόγραμμα προβλέπει:

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο

Κάλυψη έως 300 ευρώ ανά τ.μ.

Συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ

Στόχο την αξιοποίηση έως 20.000 κλειστών κατοικιών

Επιλέξιμα ακίνητα έως 120 τ.μ.

Κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το 1990

Εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

Για τους ιδιοκτήτες, κρίσιμο θα είναι να εξετάσουν προσεκτικά τους όρους ένταξης πριν ξεκινήσουν εργασίες, καθώς τα προγράμματα επιδότησης συνήθως απαιτούν συγκεκριμένα παραστατικά, επιλέξιμες δαπάνες και τήρηση προθεσμιών.

Μπορεί να συγκρατήσει τα ενοίκια;

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, εφόσον ενεργοποιηθούν ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί από το ύψος της επιδότησης, την ταχύτητα των διαδικασιών και το αν τα ακίνητα που θα ανακαινιστούν θα διατεθούν τελικά σε τιμές προσιτές για τα νοικοκυριά.

Ο πρόεδρος του E-Real Estates, Θέμης Μπάκας, εκτίμησε ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της στεγαστικής πίεσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πιο γενναίο ως προς την επιδότηση και ότι θα συνδεθεί με όρια στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης.

Η παρέμβαση, πάντως, έρχεται σε μια αγορά όπου η ζήτηση για κατοικίες παραμένει υψηλή, τα διαθέσιμα ακίνητα είναι περιορισμένα και το κόστος ανακαίνισης εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά.