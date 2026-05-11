Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και η Νέα Φιλαδέλφεια πλημμύρισε από συγκίνηση, καπνογόνα, πανηγυρισμούς και στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής έκστασης.

Η Νέα Φιλαδέλφεια ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα και μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο γιορτινό σκηνικό αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του Όσμερς, με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδας μέσα σε σκηνές απόλυτης αποθέωσης στην «Allwyn Arena».

Η στιγμή που οριστικοποιήθηκε και το τελικό 1-1 στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν αρκετή για να ξεσπάσει γενικευμένος ενθουσιασμός στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο.

Ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας με ένταση και συγκίνηση την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δάκρυα χαράς, αγκαλιές, καπνογόνα και ασταμάτητα συνθήματα συνέθεσαν μια μοναδική ατμόσφαιρα ποδοσφαιρικής έκστασης, με τον κόσμο να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο και να αποθεώνει τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Ήταν μία από τις πιο έντονες και ιστορικές στιγμές που έχει ζήσει η Νέα Φιλαδέλφεια τα τελευταία χρόνια, με την κατάκτηση του τίτλου να αποκτά χαρακτήρα γιορτής που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού αγώνα.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές εικόνες των πανηγυρισμών ξεχώρισε εκείνη με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Πενράις. Ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής γύρισε θριαμβευτικά τον αγωνιστικό χώρο στους ώμους φίλου της ΑΕΚ, κρατώντας αναμμένο καπνογόνο και γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Μια εικόνα που συμβόλιζε απόλυτα το ξέσπασμα χαράς μιας ολόκληρης βραδιάς, η οποία εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό έπος για την Ένωση.