Η ΑΕΚ ζει στιγμές απόλυτης ευφορίας μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με την Ένωση να επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα αποδυτήρια να μετατρέπονται σε σκηνικό ατελείωτου πανηγυρισμού.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τους έντονους εορτασμούς, ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων», Πέτρος Μάνταλος, μίλησε στην AEK TV εμφανώς συγκινημένος, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο έμπειρος μέσος τόνισε πως το φετινό πρωτάθλημα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην καριέρα του, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία αλλά και τη σημασία αυτής της διαδρομής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η ΑΕΚ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν χωρίς να θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την κορυφή, ενώ σε αρκετές κρίσιμες στιγμές της χρονιάς πολλοί αμφισβήτησαν την πορεία και τις δυνατότητες της ομάδας.

Ακριβώς γι’ αυτό, η κατάκτηση του τίτλου αποκτά ιδιαίτερο βάρος για όλους μέσα στον σύλλογο, αποτελώντας δικαίωση για την προσπάθεια, την πίστη και την επιμονή που έδειξε η ομάδα μέχρι το τέλος.

«Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα προσωπικά το θεωρώ το πιο ωραίο. Η ΑΕΚ δεν έχει όρια. Θέλουμε και την επόμενη χρονιά να είμαστε εδώ, τέτοια εποχή να συζητάμε τα ίδια. Στην αρχή κανένας δεν μας πίστευε. Είναι αλήθεια. Το λέγανε κατά καιρούς, τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο. Δεν το συζητάς πολύ, αλλά μέσα σου το πιστεύεις. Ετσι ήμασταν φέτος και τώρα είμαστε εδώ. Το αφιερώνω πρώτα στην οικογένειά μου, γιατί ο μικρός μου είναι πρωταθλητής για πρώτη φορά και μετά σε όλους αυτούς που ήταν από την αρχή δίπλα σε αυτή την ομάδα και το πίστευαν. Τους πολλούς γιατί υπήρχαν και κάποιοι που δεν μας θεωρούσαν φαβορί.

Κάποιος είχε πει, νομίζω ο Αλμέιδα. Οι άπιστοι θα πιστέψουν. Ειλικρινά πίστευα ότι δεν θα κάναμε μία εύκολη νίκη, αλλά ήξερα ότι θα κερδίσουμε. Και στο 0-1 ήξερα ότι θα κερδίσουμε. Το πιστεύαμε όλοι. Οσο ήμουν εδώ και υπηρετούσα τα κιτρινόμαυρα χρώματα, ήθελα η ΑΕΚ να κερδίζει. Δεν ήθελα ποτέ να ήμουν ούτε στο προσκήνιο. Ημουν ευχαριστημένος αν η ΑΕΚ κερδίσει. Να μην έπαιζα λεπτό τη σεζόν. Δεν με ενδιέφερε. Ηθελα η ΑΕΚ να είναι στην κορυφή. Οταν πρωτοήρθα στην ΑΕΚ, είχα όνειρα σαν ποδοσφαιριστής. Αυτά μου τα έδωσε η ΑΕΚ.

Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να δώσω πίσω ό,τι μου έδωσε η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει. Αλλά είμαι υπερήφανος. Για όλα αυτά που έχω καταφέρει με την ΑΕΚ. Οταν άφησα το περιβραχιόνιο του αρχηγού ήταν δική μου απόφαση, αλλά στα αποδυτήρια κάθε μέρα ένιωθα αρχηγός. Ο,τι ονειρευόμουν από μικρός μου τα έδωσε η ΑΕΚ. Θα είμαι ευγνώμων όλη μου τη ζωή».