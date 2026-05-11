Η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της απέναντι στον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και παράλληλα εξασφάλισε την παρουσία της στα Play Offs του Champions League.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται πλέον μία πρόκριση μακριά από τη συμμετοχή του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου, όπου θα φανεί αν θα τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών.

Ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η φετινή αγωνιστική περίοδος, η Ένωση έχει ήδη εξασφαλίσει έσοδα ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ από τη συμμετοχή της σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, μόνο η παρουσία στα Play Offs του Champions League αποφέρει 4,29 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού και συνέχειας στη League Phase του Europa League, ο σύλλογος θα προσθέσει ακόμη 4,31 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του.

Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται το λεγόμενο value pillar, το οποίο θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και μπορεί να αυξήσει σημαντικά το τελικό οικονομικό όφελος.

Ενδεικτικό της διαφοράς σε σχέση με το Conference League είναι ότι η ΑΕΚ, παρά την περσινή ευρωπαϊκή της πορεία από τον δεύτερο προκριματικό γύρο έως τα προημιτελικά, εξασφάλισε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ.

Εφόσον ο Δικέφαλος καταφέρει να προκριθεί στη League Phase του Champions League, τότε τα συνολικά εγγυημένα έσοδα του συλλόγου θα ξεκινούν από τα 18,62 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται και πάλι το value pillar, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική και οικονομική σημασία της συγκεκριμένης πρόκρισης.