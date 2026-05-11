Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου στο Μπολάτι Κορινθίας, όταν εντοπίστηκε άνδρας με τραύμα από πυροβολισμό.

Ο άνδρας φέρεται να βρέθηκε από τον αδελφό του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή για το πώς σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το korinthia24.gr.