Ο πρώην πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Τάξιν Σιναουάτρα, σημαίνουσα μορφή της πολιτικής ζωής της ασιατικής χώρας, αφέθηκε ελεύθερος υφ’ όρον νωρίς σήμερα το πρωί, πέρασε την πύλη της φυλακής της πρωτεύουσας Μπανγκόκ όπου κρατείτο, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο 76χρονος δισεκατομμυριούχος, που έφτιαξε περιουσία δραστηριοποιούμενος κατά κύριο λόγο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εξέτιε από τον Σεπτέμβριο του 2025 ποινή φυλάκισης ενός έτους για διαφθορά. Θα πρέπει να φορά μέσο ηλεκτρονικής παρακολούθησής του («βραχιολάκι») την τετράμηνη περίοδο της ελευθερίας του με περιοριστικούς όρους.

Η οικογένεια Σιναουάτρα και το κόμμα που ίδρυσε, το Pheu Thai («για τους Ταϊλανδούς», PTP, γνώρισε διάφορες μετενσαρκώσεις) κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή του βασιλείου της νοτιοανατολικής Ασίας για χονδρικά μια εικοσαετία.

Έχοντας την υποστήριξη ιδίως του αγροτικού κόσμου, θεωρείτο για καιρό ορκισμένη εχθρός της ελίτ που διατηρεί στενές σχέσεις με τον στρατό και το βασιλικό παλάτι. Αυτή η τελευταία θεωρούσε πάντα τον λαϊκισμό της οικογένειας απειλή για την παραδοσιακή πολιτική και κοινωνική τάξη.

Ο Τάξιν Σιναουάτρα ήταν πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης από το 2001 ως το 2006, όταν ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα. Παρέμεινε πολιτικός εξόριστος για κάπου δέκα χρόνια.

Η αδελφή του Γίνλακ Σιναουάτρα εκλέχτηκε με τη σειρά της πρωθυπουργός (2011-2014) προτού την ανατρέψει και αυτήν ο στρατός. Η κόρη της Πέατογκ απομακρύνθηκε από το ίδιο αξίωμα τον Αύγουστο του 2025, προτού κλείσει καν έναν χρόνο στην πρωθυπουργία.

Το PTP κατέγραψε τον Φεβρουάριο τη χειρότερη επίδοσή του σε εκλογές από την ίδρυσή του, περιοριζόμενο στην τρίτη θέση, εγείροντας αμφιβολίες για το μέλλον της πολιτικής δυναστείας των Τάξιν.

Ωστόσο το γεγονός ότι το κόμμα συμπεριλήφθηκε στον κυβερνητικό συνασπισμό του νυν πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πολιτικής επιστροφής της.