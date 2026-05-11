Αιματηρή κατάληξη είχε ο καβγάς δύο ανδρών στην Κυψέλη, με έναν 34χρονο να δέχεται πυροβολισμό στο πόδι στη μέση του δρόμου. Δράστης ένας 31χρονος που τράπηκε άμεσα σε φυγή και αναζητείται.

Οι δύο άνδρες, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 11/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» είχαν δώσει ραντεβού γιατί είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές.

Ειδικότερα, συναντήθηκαν το πρωί χθες, Κυριακή 10/5 γύρω στις 8:20 στην οδό Αμφείας και είχαν μαζί τις συντρόφους τους, προκειμένου να συζητήσουν κάποια οικονομικά θέματα που είχαν.

Ο 31χρονος δράστης, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής και είναι γνώριμος των αρχών καθώς έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία και για διακίνηση ναρκωτικών, έβγαλε ένα περίστροφο και πυροβόλησε το 34χρονο θύμα δύο φορές στο μηρό.

Στη συνέχεια ο ίδιος και η σύντροφός του εξαφανίστηκαν από το σημείο. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό.

Ο δράστης αναζητείται, ωστόσο οι Αρχές έχουν συλλάβει δύο συγγενικά του πρόσωπα.