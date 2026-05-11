Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, επέλεξε να γιορτάσει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ομάδας σε ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα, δίνοντας το «παρών» στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Απέργης.

Η βραδιά ήταν ξεχωριστή για ολόκληρη την οικογένεια της ΑΕΚ, καθώς η νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό σφράγισε την επιστροφή της κορυφής και χάρισε στον σύλλογο το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, αλλά και το πρώτο επί διοικητικής ηγεσίας του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, εμφανώς συγκινημένος και ικανοποιημένος από τη μεγάλη επιτυχία, θέλησε να πανηγυρίσει αυτή τη σημαντική στιγμή μαζί με ανθρώπους του συλλόγου και φίλους της ομάδας, σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα και έντονο ενθουσιασμό. Μάλιστα, γνώρισε την αποθέωση απο αρκετούς οπαδούς που βρίσκονταν στο νυχτερινό κέντρο.

Ο Νίκος Απέργης τον υποδέχθηκε θερμά από τη σκηνή και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την πορεία της ΑΕΚ μέσα στη σεζόν, δηλώνοντας: «Παίξατε το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος και έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος παίζει καλύτερα πρέπει να κατακτά το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Και τώρα Champions League. Εύχομαι να έχει μια εξαιρετική πορεία. Και γιατί όχι, να το κατακτήσετε κιόλας».