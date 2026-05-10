Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00 και μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Τι θα δούμε στα τρία νέα επεισόδια αυτή την εβδομάδα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 16



Με αφορμή το πρόσφατο εργατικό ατύχημα στο μανάβικο, ο Δημήτρης αποφασίζει ότι πρέπει να εκπαιδεύσει δύο υπαλλήλους ως υπεύθυνους πρώτων βοηθειών. Και οι δύο τυχεροί είναι… ο Αντώνης και η Ρένα. Στα τυριά, η κυρία Βάσω, η μάνα του Περικλή, επισκέπτεται το καμάρι της στη δουλειά.



Όμως η Χαριστέλλα εντοπίζει κάτι περίεργο στη συμπεριφορά της. Παράλληλα, στην αποθήκη, ο Σπύρος ετοιμάζεται να υποδεχτεί την πρώην του για να συνοδεύσουν την κόρη τους σε μια εκδήλωση. Και όταν η πρώην του τον στήνει, ο Σπύρος πρέπει να βρει μια «αναπληρωματική μαμά» μέσα από το μαγαζί. Τέλος, στην υποδοχή ένα μπουκάλι νερό πέφτει πάνω στο λάπτοπ του Δημήτρη και το χαλάει. Ο Βασίλης αναλαμβάνει να λύσει το «έγκλημα» με βασικές υπόπτους την Έφη και τη Σταυρούλα.

Guest: Κάρμεν Ρουγγέρη, Κατερίνα Στικούδη



ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 17



Μια καινούρια οικονομική δυσκολία κάνει τη Χαριστέλλα να ψάχνει για ένα έξτρα εισόδημα, ώσπου ο Περικλής της βρίσκει τη λύση… Θα κάνει κρυφά personal στους πελάτες. Στα ταμεία, η Έφη κάνει ψώνια για το παιδικό πάρτυ του μικρού της γιου όταν έντρομη συνειδητοποιεί ότι δεν έχει άλλη έκπτωση στην κάρτα του σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα, στο μανάβικο, ο Αντώνης πέφτει θύμα της γοητείας και του φλερτ του νέου… “σαλατά”. Η Ρένα, βέβαια, δεν πιστεύει τίποτα και έτσι βάζουν στοίχημα για να μάθουν τις πραγματικές προθέσεις του νέου προμηθευτή. Τέλος, στην αποθήκη επικρατεί πανικός όταν ο Σπύρος και ο Ζαχαρίας προσπαθούν ανεπιτυχώς να προετοιμαστούν για ένα σημαντικό τεστ πάνω στην ασφάλεια των τροφίμων.

Guest: Γιάννης Ποιμενίδης, Έρρικα Μπίγιου, Marseaux



ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 18



Μετά από έναν ακόμα ομηρικό καβγά, ο Δημήτρης αποφασίζει να βάλει τη Ρένα και τη Σοφία, τη νέα καθαρίστρια, να τα βρουν μια και καλή… κάνοντας team building. Παράλληλα, η Έφη συνειδητοποιεί ότι η στάση του Σπύρου έχει αλλάξει απέναντί της και προσπαθεί να μάθει το γιατί, ενώ κάτι περίεργα συμπτώματα πείθουν τον Ζαχαρία ότι η Σταυρούλα είναι έγκυος.

Τέλος, δράμα ξεσπάει στα τυριά, όταν ο Περικλής, μετά από κάποιες εξετάσεις αίματος, αναγκάζεται να προσέξει τη διατροφή του και η Χαριστέλλα του έχει τη λύση… να γίνει βίγκαν!

Guest: Ζώγια Σεβαστιανού, Κατερίνα Καραβάτου