Στη βόρεια Γερμανία υπάρχει ένα μέρος, όπου η παραμυθένια ατμόσφαιρα άλλων εποχών, συναντά την αριστοκρατική κομψότητα του σήμερα. Και αυτό το μέρος δεν είναι άλλο από το Σβερίν, μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας που ξεχωρίζει για το φωτογενές σκηνικό της.

Στο επίκεντρο όλων, το εμβληματικό Κάστρο του Σβερίν, το οποίο μοιάζει να επιπλέει πάνω στο νερό με τους χρυσούς του τρούλους να καθρεφτίζονται στη λίμνη. Η πρωτεύουσα -και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη- του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας είναι επίσης η παλαιότερη και ιστορικότερη του κρατιδίου. Το κάστρο αποτελεί σήμα κατατεθέν του Σβερίν κι εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του, αλλά και την τοποθεσία του, καθώς περιβάλλεται από λίμνες, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το γοτθικό Καθεδρικό Ναό και τις πλατείες Άλτερ Γκάρτεν και Ράταουσπλατς, όπου βρίσκεται και το γοτθικό Δημαρχείο. Για τους λάτρεις της τέχνης το Κρατικό Μουσείο Τέχνης φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή ολλανδικής ζωγραφικής και αρχαιοτήτων.

Το Σβέριν το αποκαλούν και «Φλωρεντία του Βορρά» και όχι τυχαία. Γοτθικά κάστρα, αναγεννησιακά κτίρια, μεσαιωνικές εκκλησίες και επιβλητικά γλυπτά βρίσκονται ανάμεσα σε επτά λίμνες, χαρίζοντας μια ρομαντική νότα στη γραφική αυτή γερμανική πόλη που θα σας «κλέψει» σίγουρα την καρδιά.

