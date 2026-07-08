Στη σύλληψη του ανθρώπου που ευθύνεται για την πρόσφατη διάρρηξη στην αποθήκη της επιχείρησής τους προχώρησε η αστυνομία, με το θρίλερ που έζησαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη να λαμβάνει τέλος. Η υπόθεση, η οποία αφορούσε την αφαίρεση ενός ακριβού αυτόματου πωλητή, εξιχνιάστηκε μετά την άμεση επέμβαση των διωκτικών αρχών και τη συνδρομή των πολιτών.

Ο επιχειρηματίας και νικητής του ριάλιτι επιβίωσης θέλησε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό του υπαίτιου.

Συγκεκριμένα, σε νέα του δημοσίευση στο Instagram, ο Σάκης Κατσούλης έγραψε:

«Επειδή χιλιάδες τα μηνύματά σας και άπειρα τα μηνύματα βοήθειας που μας στείλατε, να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ο ένοχος και συνελήφθη από την αστυνομία. Τους ευχαριστούμε για την τόσο άμεση επέμβασή τους. Thank you all».

Η περιπέτεια ξεκίνησε όταν άγνωστος εισέβαλε στον χώρο όπου το ζευγάρι αποθηκεύει και προετοιμάζει τα μηχανήματα προτού αυτά μεταφερθούν στα τελικά σημεία πώλησης. Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει εξοπλισμό υψηλού κόστους, γεγονός που ανάγκασε τον επιχειρηματία να δημοσιοποιήσει το συμβάν, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλάνα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της αποθήκης.

Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε κομβική, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας οδήγησε σε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης και πληροφοριών, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από την αστυνομία για τη σύλληψη του δράστη.