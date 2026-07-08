Ο Ράσελ Κρόου ευχήθηκε δημόσια στον μικρότερο γιο του, Τένισον, για τα 20ά γενέθλιά του, δημοσιεύοντας μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες τους.

Ο 62χρονος ηθοποιός ανέβασε τη Δευτέρα στον λογαριασμό του στο X στιγμιότυπα από διαφορετικές περιόδους της ζωής του γιου του. Σε μία από τις φωτογραφίες, πατέρας και γιος ποζάρουν μαζί δείχνοντας τους μυς τους, ενώ σε άλλη απολαμβάνουν μια κοινή βόλτα με άλογα.

20 years ago today, at 7 minutes to 7am, this amazing young man arrived in our lives. Happy Birthday Tenny. pic.twitter.com/qAvgpsXJyH — Russell Crowe (@russellcrowe) July 7, 2026

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε επίσης μια παλαιότερη φωτογραφία, τραβηγμένη πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, στην οποία κρατά τον Τένισον όταν ήταν ακόμη μωρό.

«Πριν από 20 χρόνια, ακριβώς στις 6:53 το πρωί, αυτός ο υπέροχος νεαρός ήρθε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά, Τένι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του Ράσελ Κρόου

Ο Ράσελ Κρόου έχει χάσει αρκετά κιλά τον τελευταίο χρόνο. Όπως αποκάλυψε στο podcast του Τζο Ρόγκαν, κατάφερε να μειώσει το βάρος του κατά 26 κιλά. Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι, παρότι συνεχίζει να απολαμβάνει περιστασιακά ένα ποτό, έχει περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποκάλυψε ότι, όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας, «Nuremberg», ζύγιζε περίπου 126 κιλά. «Τώρα είμαι 100,9 κιλά», είπε, δείχνοντας ικανοποιημένος με τη νέα του εικόνα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, εκτός από τον Τένισον, ο Ράσελ Κρόου έχει ακόμη έναν γιο, τον 25χρονο Τσαρλς, από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Ντανιέλ Σπένσερ.

Russell Crowe, 62, and lookalike son Tennyson flex muscles as Oscar-winner shares sweet 20th birthday tribute https://t.co/01f8oRzUIf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2026

Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την 57χρονη Αυστραλή ηθοποιό τον Απρίλιο του 2003, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κτήμα του στη Νάνα Γκλεν. Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, αλλά χώρισε το 2012, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε έξι χρόνια αργότερα.

Παρά τον χωρισμό τους, η Ντανιέλ είχε δηλώσει στο περιοδικό «Stellar» ότι εξακολουθούν να διατηρούν φιλικές σχέσεις και θεωρούν ο ένας τον άλλο οικογένεια. «Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλο και τον θεωρώ μέλος της οικογένειάς μου», είχε πει. «Ο γάμος τελείωσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε και η φιλία μας. Έχουμε κάνει διακοπές μαζί στο παρελθόν και μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε με άνεση», πρόσθεσε.

Ο Ράσελ Κρόου με την Μπρίτνεϊ Θέριοτ

Ο Ράσελ Κρόου έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και εδώ και έξι χρόνια διατηρεί σχέση με την 42χρονη Μπρίτνεϊ Θέριοτ. Το ζευγάρι εμφανίστηκε τον προηγούμενο μήνα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, στην Ιταλία.

Οι δυο τους έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο του 2022, στην πρεμιέρα της ταινίας «Poker Face» στη Ρώμη, ενώ η σχέση τους είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2020. Είχαν γνωριστεί αρχικά το 2013, στα γυρίσματα του θρίλερ «Broken City». Η Μπρίτνεϊ Θέριοτ κατάγεται από τη Νέα Ορλεάνη, έχει εργαστεί ως ηθοποιός και στο παρελθόν ήταν μαζορέτα της ομάδας Saints.