Η Ιωάννα Πηλιχού μίλησε για μια δύσκολη εμπειρία από το παρελθόν, καταγγέλλοντας ότι γιατρός επιχείρησε να την κακοποιήσει. Όπως περιέγραψε, κατάφερε να ξεφύγει τρέχοντας και περνώντας πάνω από δύο κρεβάτια.

Η Ιωάννα Πηλιχού ανέφερε ότι, όταν ο γιατρός επιχείρησε να την κακοποιήσει, κατάφερε να αντιδράσει και να ξεφύγει χάρη στη φυσική κατάσταση και τις δεξιότητες που είχε αποκτήσει από τον στίβο.

Όπως είπε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids»: «Πήγε να με κακοποιήσει γιατρός, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μόλις είχα ενηλικιωθεί. Ήταν μια απόπειρα κακοποιητικής συμπεριφοράς. Εκεί ο στίβος με βοήθησε, γιατί πήδηξα πάνω από δύο κρεβάτια και έτρεξα και βγήκα. Παλιά νομίζω, ότι δεν τολμούσαν καν να μιλήσουν για τέτοια περιστατικά, θεωρούσες ότι ο άλλος δεν θα σε πιστέψει. Ειδικά αν ήταν κάποιος που ήταν στα φώτα και είχε εξουσία και δύναμη στον χώρο που κινείται, θεωρούσες ότι δεν θα σε πιστέψουν. Τώρα νομίζω ότι έχουμε πιο ευήκοα ώτα».