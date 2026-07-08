Η 57χρονη Κέιτ Μπλάνσετ πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 18χρονο γιο της, Ιγκνάτιους, στην επίδειξη υψηλής ραπτικής Armani Privé, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ιγκνάτιους εδώ και περίπου οκτώ χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί μαζί με τη μητέρα του ήταν το 2018, στα Green Carpet Fashion Awards Italia, ενώ νωρίτερα είχαν περπατήσει μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Ocean’s 8» στο Λονδίνο.

Ο Ιγκνάτιους είναι ο μικρότερος γιος της Κέιτ Μπλάνσετ και του συζύγου της, Άντριου Άπτον. Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο γιους, τον 24χρονο Ντάσιελ και τον 22χρονο Ρόμαν, καθώς και την 11χρονη υιοθετημένη κόρη τους, Έντιθ.

Το 2020, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι το όνομα του Ιγκνάτιους προήλθε από τη σειρά παιδικών βιβλίων «Captain Underpants». «Ήμουν οκτώ μηνών έγκυος και είχα αρχίσει να τα χάνω», είχε πει στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live». «Υπάρχει ένα σημείο στο βιβλίο όπου ένας χαρακτήρας εκνευρίζεται επειδή όλοι τον κοροϊδεύουν για το όνομά του και αναγκάζει ολόκληρο τον κόσμο να αλλάξει ονόματα».

Όπως εξήγησε, στο βιβλίο υπήρχε ένας κατάλογος με παραδείγματα ονομάτων και στο γράμμα «Ι» εμφανιζόταν το όνομα Ιγκνάτιους. «Ήταν σαν να εμφανίστηκε η Παναγία και να μου είπε: “Αυτό είναι!”», πρόσθεσε με χιούμορ.

Ο οίκος Armani παρουσίασε τη νέα συλλογή «Boudoir», μέσα από την οποία το ντύσιμο προσεγγίζεται ως μορφή προσωπικής έκφρασης, με έμφαση στην ακρίβεια, την απαλότητα και τις διακριτικές αντιθέσεις. Η συλλογή είναι η δεύτερη που υπογράφει η Σιλβάνα Αρμάνι ως δημιουργική διευθύντρια της γυναικείας σειράς, μετά τον θάνατο του θείου της, Τζόρτζιο Αρμάνι, τον περασμένο Σεπτέμβριο.