Ένα απρόοπτο σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν πρόβλημα στον ήχο προκάλεσε την αντίδρασή του πάνω στη σκηνή.

Ο τραγουδιστής, που αυτό το διάστημα περιοδεύει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», όταν τα ακουστικά του σταμάτησαν να λειτουργούν σωστά.

Το περιστατικό καταγράφηκε από θεατές που βρίσκονταν κοντά στη σκηνή. Στο βίντεο του TikTok φαίνεται ο Νίκος Οικονομόπουλος να απευθύνεται εκνευρισμένος στους τεχνικούς και να λέει: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!». Στη συνέχεια έβγαλε τα ακουστικά του και τα πέταξε στο πάτωμα, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί.

Παρά την ένταση της στιγμής, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.