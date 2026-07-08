Ο Μάθιου ΜακΚόναχι γιόρτασε την ενηλικίωση του μεγαλύτερου γιου του, Λιβάι, ο οποίος έκλεισε τα 18 του χρόνια. Ο 56χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια σύντομη συμβουλή για τη νέα περίοδο της ζωής του.

«18. Μεγάλο ορόσημο, φίλε. Απόλαυσε τις νέες ελευθερίες σου, αλλά διαχειρίσου τες υπεύθυνα», έγραψε ο Μάθιου ΜακΚόναχι.

Στη φωτογραφία, πατέρας και γιος φορούν ανοιχτόχρωμα μπλε πουκάμισα και τζιν παντελόνια. Έχουν το ένα χέρι ο ένας γύρω από τον άλλο, ενώ με το άλλο σχηματίζουν τη χαρακτηριστική χειρονομία του «rock on».

Ο Λιβάι φιλοδοξεί να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική, όπως αναφέρει η Daily Mail. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό του πατέρα του στην ταινία «The Lost Bus», η οποία κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά, ενώ σύντομα θα εμφανιστεί και στο δράμα «Way of the Warrior Kid».

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η σύζυγός του, Καμίλα Άλβες, έχουν ακόμη δύο παιδιά, τη 16χρονη Βίντα και τον 13χρονο Λίβινγκστον.

Matthew McConaughey reveals very blunt advice to son Levi as he turns 18 and embarks on Hollywood career https://t.co/tB4sQybrPI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2026

Η πρώτη του παρουσία στα social media

Ο Λιβάι δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram πριν από τρία χρόνια, όταν οι γονείς του τού το επέτρεψαν ως δώρο για τα 15α γενέθλιά του, τον Ιούλιο του 2023.

Η Καμίλα Άλβες είχε παραδεχθεί τότε ότι αισθανόταν άγχος για την παρουσία του γιου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν ανακοινώσουν την απόφασή τους, ο ΜακΚόναχι και η σύζυγός του είχαν δημοσιεύσει ένα βίντεο, στο οποίο εξηγούσαν ότι συζητούσαν εδώ και αρκετό καιρό το πότε θα επέτρεπαν στον μεγαλύτερο γιο τους να αποκτήσει λογαριασμό.

«Χρόνια πολλά, Λιβάι Άλβες ΜακΚόναχι. Μπορείς να το πιστέψεις; Έγινες 15 ετών», είχε πει τότε ο ηθοποιός. «Η μητέρα σου είναι λίγο αγχωμένη σήμερα. Ένα από τα δώρα που σου κάνουμε είναι ότι σου επιτρέπουμε να μπεις στον κόσμο των social media», είχε προσθέσει. Η Καμίλα είχε αναφέρει ότι οι φίλοι του γιου τους είχαν ήδη λογαριασμούς εδώ και αρκετό καιρό, όμως εκείνοι είχαν αποφασίσει να περιμένουν.

Ο Mάθιου ΜακΚόναχι είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Λιβάι, λέγοντας: «Ξέρει ποιος είναι και γνωρίζει προς τα πού θέλει να πάει. Πιστεύω ότι μπορεί να το διαχειριστεί. Έχει μια πολύ όμορφη ιστορία να διηγηθεί και να μοιραστεί». Στη συνέχεια, απευθύνθηκε σε όσους επρόκειτο να ακολουθήσουν τον γιο του. «Θέλω να ξέρετε ότι θα γνωρίσετε έναν πολύ καλό και ευγενικό νέο άνθρωπο. Ελπίζω να τον αντιμετωπίσετε με τον ίδιο σεβασμό», είχε δηλώσει. Απευθυνόμενος στον Λιβάι, πρόσθεσε: «Απόλαυσε αυτή την περιπέτεια. Μοιράσου την ιστορία σου, εξέφρασε τον εαυτό σου και μάθε μέσα από την επικοινωνία με τους ανθρώπους». Λίγη ώρα αργότερα, ο Λιβάι απάντησε στην ανάρτηση των γονιών του γράφοντας: «Μαμά και μπαμπά, ευχαριστώ!».

Στον δικό του λογαριασμό δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο με στιγμές από την καθημερινότητά του και τις αγαπημένες του δραστηριότητες, όπως το σέρφινγκ, οι βουτιές από βράχια, το σκι, η εθελοντική εργασία και ο χρόνος με τους φίλους και την οικογένειά του. «Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ», έγραψε στη λεζάντα.