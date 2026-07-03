Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον, το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, όταν ο τραγουδιστής εντόπισε ανάμεσα στο κοινό μια 92χρονη θαυμάστριά του.

Η κυρία Κατερίνα, η οποία καθόταν στην πρώτη σειρά, είχε πάει στη συναυλία χωρίς να το γνωρίζουν οι δικοί της άνθρωποι, όπως αποκάλυψε η ίδια όταν ο Σάκης Ρουβάς την πλησίασε και της έδωσε το μικρόφωνο.

Ο τραγουδιστής διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του, εμφανώς συγκινημένος από την παρουσία της, και της πρόσφερε ένα μπουκαλάκι νερό. «Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ», είπε χαμογελώντας, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Η 92χρονη αποκάλυψε ότι μένει κοντά στο σημείο της συναυλίας και ότι αποφάσισε να πάει κρυφά για να τον απολαύσει από κοντά. «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει. Ήρθα για σένα», είπε, προσθέτοντας πως έχει τρία παιδιά, έξι εγγόνια και δύο δισέγγονα.

«Είμαι ευτυχισμένη», ανέφερε η κυρία Κατερίνα, προκαλώντας συγκίνηση τόσο στον καλλιτέχνη όσο και στους θεατές.

Λίγο πριν συνεχίσει την εμφάνισή του, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε, σε μια κίνηση που καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στα social media και έγινε γρήγορα viral.