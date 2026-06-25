Η Ντρου Μπάριμορ και η Κάμερον Ντίαζ διατηρούν μια στενή φιλία που μετρά αρκετές δεκαετίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε μέσα από μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή ένα τρέντ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες με την πάλαι ποτέ συμπρωταγωνίστριά της, γράφοντας στην πρώτη εικόνα:

«Η Κάμερον κι εγώ είμαστε κολλητές απ’ όταν ήμασταν έφηβες»

Στη συνέχεια των στιγμιοτύπων, η Μπάριμορ αναφέρθηκε στη στήριξη που έχει λάβει από την Ντίαζ σε όλη την κοινή τους πορεία, συμπληρώνοντας:

«Ήταν δίπλα μου στις καλές και τις κακές στιγμές»

Ενώ στην τρίτη φωτογραφία κατέληξε αναφέροντας:

«Κι αυτό είναι το γιατί μου»

Η συγκατοίκηση και η τηλεοπτική τους συνάντηση

Οι δύο γυναίκες, οι οποίες συνεργάστηκαν κινηματογραφικά στην ταινία «Charlie’s Angels» το 2000 και στο σίκουελ του 2003 μαζί με τη Λούσι Λιου, έχουν μοιραστεί στο παρελθόν και την ίδια στέγη. Κατά τη διάρκεια της συγκατοίκησής τους, η Ντίαζ είχε αναλάβει την κουζίνα, με την Μπάριμορ να δηλώνει παλαιότερα:

«Ήταν πάντα η σεφ, είναι η καλύτερη μαγείρισσα που υπάρχει»

Η σταθερή σχέση τους αποτυπώθηκε και στα επαγγελματικά τους βήματα, καθώς η Ντίαζ και η Λιου αποτέλεσαν τις πρώτες προσκεκλημένες στην πρεμιέρα της τηλεοπτικής εκπομπής «The Drew Barrymore Show» τον Σεπτέμβριο του 2020.

Συνοδεύοντας την τωρινή της ανάρτηση στο Instagram, η Μπάριμορ κάλεσε το κοινό να εκδηλώσει τα συναισθήματά του στα δικά του πρόσωπα, σημειώνοντας στη λεζάντα:

«Ποιος ήταν εκεί για εσάς; Ας δείξουμε στους ανθρώπους την αγάπη που τους αξίζει!! @camerondiaz, σ’ αγαπώ»