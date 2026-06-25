Η Έφη Αλεβίζου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη (25/6), όπου μίλησε για το παρασκήνιο της επαγγελματικής της πορείας και την αποχώρησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Η γνωστή δημοσιογράφος εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να διακόψει τη συνεργασία της το 2022, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο δεκαοκτώ ετών.

Το παρασκήνιο της παραίτησης και η Θεσσαλονίκη

Αναφερόμενη στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν πριν πάρει την τελική απόφαση να αποχωρήσει από το κανάλι, η Έφη Αλεβίζου ξεκαθάρισε την κατάσταση σημειώνοντας:

«Έμεινα μέχρι το 2022, 18 χρόνια. Έγιναν κάποια πράγματα και είπα “τώρα ήρθε η ώρα να φύγω”. Λίγες μέρες αφότου έφυγα, προέκυψε μια επαγγελματική πρόταση στον Βασίλη, στον άντρα μου, για τη Θεσσαλονίκη, και έτσι όπως ήμουνα που είχα ήδη φύγει από τον Alpha και ήμουν ψυχολογικά όπως ήμουν, αποφάσισα να φύγουμε. Έγιναν κάποια πράγματα και είπα “φεύγω”, δεν ήταν όλα καλά. Και μόλις ήρθε η πρόταση αυτή, του είπα “πάμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι”»

Το ξεκίνημα με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Πηγαίνοντας τον χρόνο πίσω, η δημοσιογράφος περιέγραψε τα πρώτα της βήματα στον χώρο των κεντρικών δελτίων ειδήσεων και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στον σταθμό το 2004, αφήνοντας την προηγούμενη δουλειά της σε εταιρεία περιοδικών.

Η Έφη Αλεβίζου θυμήθηκε τα εξής για την έναρξη της καριέρας της:

«Το πρώτο μου δελτίο το είπα το 2004. Ήμουν σε μία εταιρεία που κάναμε παραγωγή σε περιοδικά και κάποια στιγμή λέω “εντάξει, εδώ τα έχω κάνει όλα, να πάω κάπου αλλού”. Και έστειλα τρία βιογραφικά, στο Mega, στον ΑΝΤ1 και στον Alpha. Τότε είχε πάει πριν λίγο καιρό στον Alpha ο Χατζηνικολάου, οπότε, μου άρεσε και τον παρακολουθούσα. Με πήραν τηλέφωνο από το Mega για να κάνω ένα δοκιμαστικό για τηλεπαιχνίδι, είπα ίσως όχι καλύτερα. Και με πήραν και από τον Alpha, από τον ΑΝΤ1 δεν με πήραν ποτέ»

Σχετικά με την ημέρα που βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα, η ίδια περιέγραψε την απότομη ανάθεση που της έγινε από τη διεύθυνση ενημέρωσης, λέγοντας:

«Με ζήτησαν κατευθείαν για δελτίο, έκανα ένα δοκιμαστικό, με είδε ο κύριος Χατζηνικολάου, του άρεσε, κάναμε ένα interview και ξεκινήσαμε. Μάλιστα, την πρώτη μέρα που έκανα δελτίο δεν το περίμενα. Στη μεσημεριανή σύσκεψη με κοίταξε ο Νίκος Χατζηνικολάου και μου λέει “σήκω, σε λίγο θα πεις το απογευματινό δελτίο”. Πρόλαβα ίσα να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου να της πω να με δει. Δεν πρόλαβα να αγχωθώ»

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη που της δείχθηκε από την πρώτη στιγμή, παρά το νεαρό της ηλικίας της, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό και επίσης από την αρχή με έβαλε στα βαθιά, σε όλες τα έκτακτα, σε ό,τι οτιδήποτε, δεν έλεγε “δεν θα το πει η Έφη, θα βάλουμε κάποιον πιο έμπειρο”. Οπότε ψήθηκα σε αυτό. Ήμουν 27 χρονών, ήταν τυχερό αυτό»