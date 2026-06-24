Μια εξαιρετικά κρίσιμη μάχη για τη ζωή του έδωσε αμέσως μετά τη γέννησή του ο μεγάλος γιος του Δημήτρη Σκαρμούτσου, γεγονός που οδήγησε στην εσπευσμένη αεροβάφτισή του στο νοσοκομείο. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», αναφέρθηκε ανοιχτά στο σοβαρό πρόβλημα υγείας του παιδιού του, περιγράφοντας πώς αυτή η οριακή εμπειρία σε συνδυασμό με τον ερχομό του μωρού τού άλλαξε ολοκληρωτικά τον χαρακτήρα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς πήρε το παιδί το όνομά του, ο ίδιος εξήγησε: «Γιατί είχε μια περιπέτεια υγείας και έπρεπε να τον αεροβαφτίσουμε, γιατί μπορούσε το παιδί να μη ζήσει. Και ήτανε… της στιγμής. Αλλά τού πάει, είναι Δημήτρης ρε παιδί μου, είναι… είναι ωραίος, είναι ωραίος. Είναι ωραίος».

Οι πρώτες ημέρες της ζωής του 24χρονου σήμερα Δημήτρη ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τον πατέρα του να συμπληρώνει: «Και επειδή ξεκίνησε και δύσκολα τη ζωή του αυτός, είναι μαχητής. Γιατί είχε πράγματα… είχε θέματα με την καρδιά του, έκανε επεμβάσεις τεσσάρων ημερών… Έζησε και είδα πόσο πολύ μαχητής ήταν… Και είναι και ένα εξαιρετικό παιδί πραγματικά, στα 24 του…».

«Μέχρι τα 30 δεν είχα δώσει αγάπη»

Η πατρότητα λειτούργησε ως απόλυτο σημείο καμπής για τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, ο οποίος παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι μέχρι τότε δεν είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα.

«Τον μεγάλο μου γιο τον έκανα στα 30», ανέφερε και περιέγραψε τη βαθιά εσωτερική του μεταστροφή: «Ναι, ο οποίος είναι… είναι και το πρώτο βήμα που μου άλλαξε… όλο τον χαρακτήρα. Γιατί μέχρι τα 30 εγώ δεν είχα αγαπήσει, δεν είχα αγάπη. Ούτε είχα πάρει αγάπη, ούτε είχα δώσει αγάπη. Όμως όταν ήρθε η γέννηση του παιδιού μου, ξαφνικά ένιωσα ένα βαθύ συναίσθημα μέσα μου, που στην αρχή δεν ήξερα και τι είναι, το οποίο όμως έβγαινε αυθόρμητα».

Σχετικά με τη μοναδική σύνδεση που ανέπτυξε με το βρέφος, πρόσθεσε: «Που είναι ό,τι καλύτερο θα νιώσει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Γιατί όλοι ακούμε για αγάπη και τα λοιπά, λέμε ότι αγαπάμε, δίνουμε και τα λοιπά… Αν δεν το νιώσεις να βγαίνει από μέσα σου, δεν το καταλαβαίνεις. Και τώρα αγάπη, όχι αγάπη… προς ένα πράγμα το οποίο σού μιλάει, επικοινωνεί και τα λοιπά. Αγάπη προς ένα πράγμα το οποίο απλά σε κοιτάει. Ένα μωρό.».

Η συνειδητή άρνηση για όρια και η διαχείριση του χρόνου

Οι προσωπικές του στερήσεις κατά το παρελθόν επηρέασαν άμεσα τη φιλοσοφία με την οποία μεγαλώνει τα δύο του παιδιά, καθώς επιλέγει να μην τους θέτει αυστηρούς περιορισμούς.

«Επειδή εγώ δεν είχα… εντάξει; Επειδή δεν είχα, δεν θέλω να το στερήσω από τα παιδιά μου και ξέρω ότι είναι το λάθος μου. Γι’ αυτό και δεν βάζω όρια. Όλοι σού λένε “βάλε όρια με το παιδί, γιατί το παιδί θα ξεφύγει” κλπ. Επειδή εγώ δεν είχα, δεν θέλω να μην έχουν τα παιδιά μου. Γιατί ξέρω πώς είναι να μην έχεις», σημείωσε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Όταν οι παρουσιαστές σχολίασαν ότι οι δικές του δυσκολίες ίσως τελικά τον βοήθησαν να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του, ο ίδιος έδωσε μια σκληρή απάντηση: «Ναι, αλλά μπορούσε να μην. Αυτό έγινε σε εμένα. Σε άλλους εκατό δεν λειτούργησε ευεργετικά και φύγαν από τη ζωή. Κατάλαβες;».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαφορά χρόνου που μπόρεσε να διαθέσει ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί του: «Ήμουνα εκεί, ναι. Και στο μεγάλο και στο μικρό. Στο μικρό λίγο περισσότερο. […] Στο μικρό λίγο παραπάνω, γιατί πλέον είναι… είναι άλλες οι συνθήκες. Έχω χτίσει… έχω χτίσει τα πράγματα που θέλω, οπότε τρέχουνε καλά. Στον Δημήτρη, επειδή ήμουνα 30 και ήθελα να χτίσω, δεν είχα τόσο χρόνο. Εδώ προσπαθώ να δημιουργήσω χρόνο με το μικρό για να κάνουμε πράγματα».

Κλείνοντας, σχολίασε με χιούμορ την ανδρική φύση της οικογένειάς του: «Οικογενειακά δεν μεγαλώνουμε σαν αγόρια. Δηλαδή, είτε βλέπεις εμένα, είτε τον Δημήτρη, είτε τον Αλέξανδρο… ένα πράγμα».