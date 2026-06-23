Την τηλεοπτική αποχή της Ελένης Μενεγάκη σχολίασε ο Ανδρέας Φουστάνος σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 23 Ιουνίου. Ο πλαστικός χειρουργός, ο οποίος συνδέεται με δεσμούς κουμπαριάς με την παρουσιάστρια, εξέφρασε τη δική του οπτική γύρω από τους λόγους που την οδήγησαν να μείνει εκτός τηλεοπτικού σκηνικού το τρέχον διάστημα, εκτιμώντας παράλληλα τη μελλοντική της στάση.

«Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε ή θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, δεν το αφήνουν εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ισορροπίες στην εργασία με τη σύντροφό του

Πέρα από τα τηλεοπτικά δρώμενα, ο Ανδρέας Φουστάνος αναφέρθηκε εκτενώς και στην κοινή επαγγελματική πορεία που διατηρεί με τη σύντροφο και συνάδελφό του, εστιάζοντας στις προκλήσεις που προκύπτουν στον ίδιο εργασιακό χώρο.

Η καθημερινή τους τριβή απαιτεί αμοιβαίες υποχωρήσεις, με τον ίδιο να περιγράφει τη φύση αυτής της συνεργασίας: «Η συνεργασία, ειδικά η επαγγελματική, είναι μια σχέση πολύ ιδιαίτερη και θέλει να υπάρχει σύμπνοια. Κόντρες υπάρχουν πάντα και μες στη δουλειά, και νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς».

Η πατρότητα και η επικοινωνία με τις κόρες του

Κλείνοντας, η συζήτηση στράφηκε στο οικογενειακό του περιβάλλον και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος λειτούργησε ως γονιός κατά την ανατροφή των παιδιών του, παραδεχόμενος ότι υπήρξαν συγκεκριμένα εμπόδια λόγω φύλου και ενδιαφερόντων.

Ο Ανδρέας Φουστάνος ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τον ρόλο του ως πατέρας, σημειώνοντας: «Δεν ήμουν χαζομπαμπάς ποτέ. Επειδή έχω κόρες, ήταν λίγο δύσκολο ένας μπαμπάς να είναι πολύ κοντά με τις κόρες, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που έχει ο καθένας, έτσι; Και ενδιαφερόντων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στενές σχέσεις. Τα κορίτσια έχουν πολύ πιο στενή σχέση με τον πατέρα παρά με τη μητέρα».