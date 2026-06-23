Το χειρουργείο του Ανδρέα Βούλγαρη διήρκεσε τρεις ώρες μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε σε αθλητική δραστηριότητα, όπως αποκάλυψε η Κατρίνα Τσάνταλη σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Buongiorno». Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του συντρόφου της, εξηγώντας τη διαδικασία της ανάρρωσης που απαιτείται πλέον.

«Ήταν μπάσκετ και 40. Πάει αυτή η καριέρα του μπασκετμπολίστα. Έπαθε ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα. Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο. Πήγαν όλα καλά. Τώρα είμαστε λίγο ξάπλα. Θα πάρει καιρό η αποκατάσταση», ανέφερε για το συγκεκριμένο συμβάν.

Η καθημερινότητα με τον γιο της και η αγάπη για τα ζώα

Η μητρότητα έχει αλλάξει ριζικά τις προτεραιότητές της, με την ίδια να περιγράφει τις απαιτήσεις που έχει η ανατροφή ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία, αλλά και τη σχέση που αναπτύσσει εκείνο με τα αδέσποτα.

Για τον γιο της, η Κατρίνα Τσάνταλη απάντησε: «Δεν θα πω ότι είναι όλα ρόδινα και μαγικά. Έχει πολύ τρέξιμο όταν είναι δύο χρόνων, πολύ κυνηγητό. Αλλά είναι η ζωή μου όλη. Είναι προτεραιότητα και δεν με νοιάζουν και πάρα πολύ άλλα πράγματα πια».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα του καταφυγίου ζώων και στη στάση που κρατά ο μικρός όταν βρίσκεται εκεί.

Για το καταφύγιο A Little Shelter, η Κατρίνα Τσάνταλη είπε: «Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Κι εγώ και η Τόνια Σωτηροπούλου που το τρέχουμε, είμαστε πολύ περήφανες γι’ αυτό. Πέρσι κάναμε, φαντάσου, 70 υιοθεσίες. Έχει πάρα πολλά έξοδα, δεν είναι απλά ότι χαϊδεύουμε τα ζωάκια. Νομίζω ότι την έχει απ’ το DNA του ο γιος μου την αγάπη για τα ζώα. Τον πάω πάρα πολύ συχνά στο καταφύγιο. Τρελαίνεται, είναι πολύ «γατάκιας», δεν είναι «σκυλάκιας» το παιδί μου. Παίρνει τα γατιά αγκαλιά και μου λέει «Μαμά, σπίτι! Μαμά, σπίτι!»».

Το νέο συγγραφικό βήμα με φιλανθρωπικό σκοπό

Η δημιουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο νέο της βιβλίο με τίτλο «Μικρό Δυνατό Λυκάκι», εξηγώντας τη δομή του κειμένου αλλά και τον προορισμό των εσόδων, τα οποία κατευθύνονται στη στήριξη παιδιών που δίνουν μάχη με σοβαρές ασθένειες.

«Είναι για τον παιδικό καρκίνο. Δεν αναφέρω μέσα τη λέξη, για να μπορεί να διαβαστεί από όσο περισσότερα παιδιά γίνεται», εξήγησε αρχικά η Κατρίνα Τσάνταλη για τη συγγραφική αυτή επιλογή.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε λεπτομέρειες για τη συνεργασία με τον οργανισμό Make-A-Wish αλλά και τις αυθόρμητες πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται στα σχολεία: «Όλα τα έσοδα θα πάνε στο Make-A-Wish να κάνουμε ευχές, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ευχές έχουν μαγεία στο πώς βοηθάνε τα παιδιά να γίνονται καλύτερα, στην ψυχούλα τους. Τώρα συζητάμε και για παράσταση. Δηλαδή την έχω γράψει εγώ, μουσικές, κτλ. Είδα ότι το κάνουν μόνοι τους τα παιδιά και οι δάσκαλοι στα σχολεία παραστάσεις τα βιβλία μου».