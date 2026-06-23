Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου εξακολουθούν να απασχολούν τις τηλεοπτικές συζητήσεις των τελευταίων ημερών, με τον παρουσιαστή του «Πρωινού» να παίρνει θέση για όσα ακούγονται περί αντιπαράθεσης ανάμεσά τους.

Μιλώντας στον αέρα της εκπομπής του, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα ως προσωπική σύγκρουση, ενώ εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μετά την παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Παίρνει ένας άνθρωπος τηλέφωνο στο κοντρόλ και ζητάει να παρέμβει στην εκπομπή. Θα ήταν αγένεια να πω όχι. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν το έκανα. Βγήκε, είπε αυτά που ήθελε να πει και η ιστορία τελείωσε», ανέφερε αρχικά.

Γιώργος Λιάγκας: «Δεν καταλαβαίνω γιατί μια διαφορετική άποψη γίνεται κόντρα»

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι η δική του τοποθέτηση αφορούσε τη φιλοσοφία της εκπομπής που επιλέγει να παρουσιάζει όλα αυτά τα χρόνια και όχι μια προσωπική απάντηση προς τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Απαγορεύεται εγώ την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα να αιτιολογήσω γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια επιλέγω να κάνω αυτού του είδους την εκπομπή;», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην επικαιρότητα της συγκεκριμένης ημέρας, σημείωσε ότι θεωρεί πως σοβαρά κοινωνικά ζητήματα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην τηλεοπτική ατζέντα.

«Η γνώμη μου δικαιώνεται»

Ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε επίσης ότι οι επιλογές του κρίνονται καθημερινά από το τηλεοπτικό κοινό.

«Είναι η γνώμη μου, η οποία γνώμη μου, γιατί όλοι κρινόμαστε στο αποτέλεσμα, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση μάλλον δικαιώνεται, γιατί αυτές είναι οι εκπομπές που βλέπει ο κόσμος», ανέφερε.

Όπως είπε, δεν αντιλαμβάνεται γιατί μια διαφορετική προσέγγιση στην τηλεόραση θα πρέπει να ερμηνεύεται ως προσωπική διαμάχη.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί μια διαφορετική τοποθέτηση να δημιουργεί κόντρα με έναν άλλον άνθρωπο», τόνισε.

«Όλοι οι καλοί χωράνε»

Ο παρουσιαστής θέλησε να κλείσει οριστικά τη συζήτηση γύρω από τη φημολογούμενη ένταση με τον συνάδελφό του.

«Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με κανέναν, παιδιά. Με ανθρώπους δεν έχω πρόβλημα πραγματικά».

Και συνέχισε:

«Να είμαστε όλοι καλά και στο χωνευτήρι αυτό που λέγεται τηλεόραση, όλοι οι καλοί χωράνε. Όλοι οι καλοί χωράνε».

Η αναφορά στην ψυχαγωγία και τα όρια της τηλεόρασης

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι αν μια εκπομπή ανήκει στην ενημέρωση ή στην ψυχαγωγία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπηρετεί το περιεχόμενό της.

«Το θέμα δεν είναι αυτή η κουβέντα περί ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης. Είναι όταν λέμε ότι κάνουμε ψυχαγωγία, αν την κάνουμε με αισθητική ή χωρίς αισθητική. Ή όταν κάνουμε ενημέρωση, αν θα φτάσουμε σε κάποια όρια ή αν θα τα ξεπεράσουμε».