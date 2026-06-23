Η ταινία για τον Κολοκοτρώνη αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα του Γιάννη Σμαραγδή, ωστόσο ο ίδιος καταγγέλλει ότι δέχεται ήδη οργανωμένες επιθέσεις με στόχο τη δυσφήμιση της νέας του δουλειάς. Ο δημιουργός, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέρθηκε στα εμπόδια που αντιμετωπίζει, συνδέοντάς τα απευθείας με τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Δημήτρη Πιατά.

«Με πολεμάνε ήδη και απευθείας εμένα για να μην κάνω την ταινία. Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί του Κολωνακίου… βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του… Στάθη Ψάλτη

Δηλαδή, ότι όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν, θα πεθάνουν. Δεν ήταν χιούμορ, αλλά και να ήταν χιούμορ, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό αν δεν υπήρχε μια ενόχληση», τόνισε ο Γιάννης Σμαραγδής, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του.

Η απάντηση στον Δημήτρη Πιατά και οι κατηγορίες για δυσφήμιση

Ο σκηνοθέτης απέκρουσε τους ισχυρισμούς του ηθοποιού περί προσέγγισής του για τη νέα παραγωγή, κάνοντας λόγο για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια πλήρους αποδόμησής του.

«Λέει ότι εγώ τον κυνηγώ για να παίξει σε ταινία μου. Ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του, όπως τα θέλει ο ίδιος. Εάν τον είχα διεκδικήσει, θα το ήξεραν όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνό του. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του.

Αυτό για τους θανάτους είναι ένα αστείο που πρέπει ο κόσμος να το δει σοβαρά. Λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, “αν είστε πάνω από μια ορισμένη ηλικία, μην πάτε γιατί θα πεθάνετε”. Εννοείται ότι έχει πολιτικό υπόβαθρο. Είναι μια δολοφονία χαρακτήρα. Ξεκινούν από τώρα να με δυσφημίσουν», εξήγησε στην πάσα του προς τον Γιώργο Λιάγκα.

Όσον αφορά το σενάριο και τις προσδοκίες των παραγωγών, ο Γιάννης Σμαραγδής σημείωσε: «Η ταινία για τον Κολωκοτρώνη είναι σχεδόν στο τέλος η πρώτη γραφή του σεναρίου. Έχουμε φτάσει δηλαδή, που σημαίνει ότι ξεκαθαρίζουν και οι υπόλοιποι ρόλοι. Και η εταιρεία διανομής και οι διάφοροι παραγωγοί θεωρούν ότι θα ξεπεράσει και τον Καποδίστρια. Τουλάχιστον υπάρχει μια μεγάλη αναμονή. Υπάρχει από τον κόσμο μεγαλύτερη αναμονή για τον Κολοκοτρώνη από ό,τι υπήρχε για τον Καποδίστρια».

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε αν η εξασφάλιση πόρων θα είναι ευκολότερη λόγω της προηγούμενης επιτυχίας, ο σκηνοθέτης απάντησε: «Δεν το ξέρουμε. Γιατί… γιατί άρχισε ο πόλεμος από τώρα», συμπληρώνοντας στη συνέχεια: «Τώρα πολεμάνε εμένα απευθείας. Μέχρι τώρα με κυνηγούσανε πλαγίως, τώρα απευθείας».

Οι αποκαλύψεις για τον Σωτήρη Μουστάκα και τον Στάθη Ψάλτη

Για πρώτη φορά, ο δημιουργός επέλεξε να μοιραστεί δημόσια τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεργάστηκε με τους δύο σπουδαίους ηθοποιούς, φανερώνοντας ότι αμφότεροι γνώριζαν την κατάσταση της υγείας τους.

«Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το έχω πει μέχρι τώρα δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είμαι υποχρεωμένος να το πω. Και ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι’ αυτό και ο Σωτήρης είπε ότι δεν θέλει να πάρει χρήματα… Και ο Στάθης όταν ήρθε να παίξουν… Ο Στάθης ήξερε ότι θα “φύγει” και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το αφήσει σε αυτή την ταινία», εξομολογήθηκε ο σκηνοθέτης.

Περιγράφοντας μάλιστα την τελευταία τους συνάντηση στο νοσοκομείο, ο Γιάννης Σμαραγδής μετέφερε τον συγκινητικό διάλογο: «Δυο μέρες πριν “φύγει”, τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα τη σκηνή που είχε κάνει. Μου λέει “πώς με έκανες έτσι ψηλό ρε Γιάννη;” και του λέω, μα είναι η ψυχή σου… Μετά έφυγα και μπήκε η κόρη του και της είπε “να πας να δεις την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου”».

Κλείνοντας, θέλησε να υπογραμμίσει την προσφορά του Ψάλτη, ζητώντας σεβασμό στη μνήμη του: «Ο Στάθης βοηθούσε τους φτωχούς, τους έπαιρνε σπίτια να μένουν και τελικά ο ίδιος πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι’ αυτούς τους ανθρώπους».