Το παρασκήνιο πίσω από τη ματαίωση της βιογραφικής της ταινίας αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Μαντόνα.

Η βασίλισσα της ποπ εξήγησε στο περιοδικό Interview ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών και δημιουργικών διαφωνιών με τη Universal Pictures.

«Δούλευα πάνω στο σενάριό μου για δύο χρόνια και πέρασα άλλο τόσο διάστημα στα Universal Studios με τους διευθυντές παραγωγής, κάνοντας προϋπολογισμούς και κάστινγκ», δήλωσε η διάσημη καλλιτέχνιδα.

«Είχα μια ρήξη με τη Universal όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν έναν μεγάλο προϋπολογισμό» συμπλήρωσε.

Η σταρ του «Vogue» υπογράμμισε ότι, αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν τελικά να βρουν κοινό έδαφος.

«Βρήκα έναν τρόπο να την γυρίσουμε με λιγότερα χρήματα στη Σερβία, αλλά δεν νομίζω ότι τους άρεσε η ιδέα, δεν ξέρω. Ίσως απλά δεν πίστευαν σε εμένα» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Μια από τις πρώτες τους αντιδράσεις ήταν: «Δεν πιστεύουμε ότι θα μείνεις στη Σερβία πάνω από τέσσερις μέρες». Και τους απάντησα: «Έχετε διαβάσει το σενάριο; Όλη μου η ζωή είναι επιβίωση. Δεν πάω εκεί για διακοπές».

Η ματαίωση των σχεδίων οδήγησε τη Μαντόνα σε νέες επιλογές. Τον Μάιο του 2025, το Netflix ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας μίνι σειράς για τη ζωή της όμως και αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση.

«Ήμουν σε αδιέξοδο όταν αυτό κατέρρευσε και μετά το Netflix επικοινώνησε για να κάνουμε μία σειρά» παραδέχτηκε.

«Αυτό ήταν μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, γιατί δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σενάριο που είχα με τη Universal, εκτός αν το αγόραζα σε εξωφρενική τιμή, παρότι το είχα γράψει εγώ», συμπλήρωσε.

Η μετάβαση από τη μεγάλη οθόνη στην streaming πλατφόρμα αποδείχθηκε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για τη τραγουδίστρια, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με διαφορετικούς κανόνες.

«Άρχισα να προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί η δημιουργία μιας σειράς. Είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Πρέπει να γνωρίσεις πολλούς σεναριογράφους και να βρεις τον κατάλληλο showrunner και εγώ δεν μπορούσα να βρω κανέναν. Αυτό συνεχίστηκε για άλλους οκτώ ή εννέα μήνες», εξήγησε και κατέληξε:

«Έλεγα στον εαυτό μου: «Ευτυχώς που έχω άλλη δουλειά γιατί πρέπει να δουλεύω». Πρέπει να δημιουργώ και να κάνω αυτό για το οποίο ήρθα σε αυτόν τον κόσμο».