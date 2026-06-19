Σχόλια προκάλεσε ο διάλογος Νίκου Στραβελάκη και Μίνας Καραμήτρου στην έναρξη της εκπομπής τους, ο οποίος συζητήθηκε το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου στο «Happy Day».

Ο δημοσιογράφος φαίνεται ότι δίχασε κάποιους για το τι είπε στη συνάδελφό του, μετά τον τραυματισμό της από έκρηξη κλιματιστικής μονάδας.

Ο Δημήτρης Παπανώτας, βλέποντας τη θετική πλευρά της συζήτησης, ανέφερε: «Αυτό που εκτίμησα πάρα πολύ ήταν το χιούμορ του κυρίου Στραβελάκη… αγαπημένο χιούμορ. Είναι αυτό που θες να του πεις “βάλε και τη γαργαλιέρα στην πρίζα”».

Από την πλευρά της όμως, η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε: «Εσύ το είδες χιούμορ; Εγώ δεν το είδα ως χιούμορ. Εγώ το είδα ότι θέλει να τη βάλει να αποδείξει ότι δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια της και δεν μπορεί να τα σηκώσει. Και το χρησιμοποίησε αυτό, το “σήκωσε τα χέρια”, για να αποδείξει στον κόσμο ότι δεν μπορεί να τα σηκώσει».