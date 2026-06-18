Με νάρθηκα στο χέρι εμφανίστηκε στο πλατό η Μίνα Καραμήτρου το πρωί της Πέμπτης, σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά την έκρηξη εξωτερικής μονάδας κλιματισμού στις εγκαταστάσεις του OPEN.

Η δημοσιογράφος, η οποία τραυματίστηκε από θραύσματα το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου και παρέμεινε στο νοσοκομείο μέχρι αργά το βράδυ, ξεκίνησε την εκπομπή μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα ακύρωσε τη ραδιοφωνική του παρουσία στον Real FM για να βρεθεί στο πλευρό της.

Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στη συνάδελφό του με διάθεση χιούμορ, επιχειρώντας να ελαφρύνει το κλίμα μετά την αναστάτωση.

Ο διάλογος στην έναρξη της εκπομπής

«Περιμένετε! Καταρχήν ζεις;» ρώτησε ο Νίκος Σταρβελάκης τη Μίνα Καραμήτρου στην έναρξη της εκπομπής τους στο OPEN και εκείνη απάντησε: «Εννοείται!». Ο δημοσιογράφος τότε της είπε αναφερόμενος στην έκρηξη: «Δηλαδή είσαι εφτάψυχη».

Η παρουσιάστρια ανταπάντησε άμεσα, σχολιάζοντας με τη σειρά της τη δική της επιστροφή στο πλατό παρά το ατύχημα.

«Δεν κατάλαβα. Εσύ ήθελες σήμερα να μην έρθω και να βάλεις πάλι μουσική από Μέγαρο Μουσικής και τέτοια;» αστειεύτηκε η Μίνα Καραμήτρου.

Η περιγραφή για τα δευτερόλεπτα του ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εκπομπής τους, όταν η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο.

Περιγράφοντας τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν, ο Νίκος Στραβελάκης σημείωσε: «Παναγία μου και Χριστέ μου. Αυτό που είδα χθες… Τελειώνει η εκπομπή, σκάει το κλιματιστικό, φεύγει η Μίνα. Επειδή είδα τη φωτιά και την έκρηξη, αν ήσουν λίγο πιο κει…».

Η δημοσιογράφος έκλεισε την αναφορά στο συμβάν, τονίζοντας πως η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή. «Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά. Είμαστε καλά» είπε η δημοσιογράφος στο ξεκίνημα της πρωινής εκπομπής.