Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ γιόρτασε τα 61α γενέθλιά της με μια εντυπωσιακή ανάρτηση στα social media, ποζάροντας με κίτρινο μπικίνι και στέλνοντας το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας. Η ηθοποιός και μοντέλο δήλωσε πως σήμερα «λατρεύει τη ζωή της», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές της.

Η ανάρτηση της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ

«Χρόνια μου πολλά! Κάποτε φοβόμουν ότι, όσο περνούν τα χρόνια, η ζωή μου μπορεί να γίνεται λιγότερο συναρπαστική και εγώ όλο και πιο κουρασμένη από τον κόσμο. Όμως χαίρομαι που μπορώ να σας πω πως, αν αντέξεις και κρατήσεις το κεφάλι ψηλά, τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια.

Σήμερα ΑΓΑΠΩ τη ζωή μου. Είμαι πραγματικά ευλογημένη και ευγνώμων που περιβάλλομαι από τους πιο υπέροχους φίλους και την οικογένειά μου, ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μου πολύ καλύτερη και τους οποίους αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Θα ήθελα επίσης να πω ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ευχαριστώ στους καλύτερους θαυμαστές και followers του κόσμου για την αφοσίωση και την καλοσύνη σας. Αυτή η χρονιά ήταν ήδη μια απίστευτη διαδρομή και ανυπομονώ να δω τι ακολουθεί».