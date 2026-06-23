Δεν είναι όλοι οι διάσημοι διατεθειμένοι να αφήσουν την τεράστια περιουσία τους στα παιδιά τους. Αντιθέτως, αρκετοί σταρ έχουν ξεκαθαρίσει δημόσια ότι προτιμούν οι κληρονόμοι τους να μάθουν την αξία της δουλειάς και να χαράξουν τη δική τους πορεία, χωρίς να στηρίζονται σε μια έτοιμη οικονομική ασφάλεια.

Το περιοδικό «People» έκανε αφιέρωμα στους celebrities που έχουν μιλήσει ανοιχτά για αυτή την επιλογή, παρουσιάζοντας τις διαφορετικές φιλοσοφίες τους γύρω από την κληρονομιά, την οικογένεια και την οικονομική ανεξαρτησία.

Για πολλούς από αυτούς, η απόφαση δεν έχει να κάνει με έλλειψη αγάπης ή στήριξης, αλλά με μια διαφορετική αντίληψη για την ανατροφή των παιδιών. Θεωρούν πως η υπερβολική οικονομική άνεση από πολύ νωρίς μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, στερώντας από τα παιδιά το κίνητρο να προσπαθήσουν, να κάνουν επιλογές, να αποτύχουν, να μάθουν και τελικά να σταθούν στα πόδια τους με τις δικές τους δυνάμεις.

6 Stars Who Won’t Be Leaving Their Fortunes to Their Kids https://t.co/wi51poA7zJ — People (@people) May 31, 2026

Τον Μάιο του 2026, ο Sting μίλησε στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το ζήτημα της κληρονομιάς. Ο Βρετανός τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Γκόρντον Μάθιου Τόμας Σάμνερ, δήλωσε ότι το να δημιουργεί κάποιος για τα παιδιά του μια ζωή στην οποία δεν χρειάζεται να εργαστούν αποτελεί, κατά την άποψή του, «μια μορφή κακοποίησης» για την οποία ελπίζει να μην υπάρξει ποτέ ένοχος.

Ο ίδιος εξήγησε πως θέλει τα έξι παιδιά του, Τζο, Φούξια, Μίκι, Τζέικ, Έλιοτ και Τζιάκομο, να σταθούν στα πόδια τους και να βρουν τον δικό τους δρόμο. Όπως ανέφερε, όλα τα παιδιά του έχουν αναπτύξει έντονη εργασιακή ηθική, είτε λόγω χαρακτήρα είτε επειδή ο ίδιος τους υπενθύμιζε από νωρίς ότι πρέπει να δουλέψουν. «Πληρώνω την εκπαίδευσή σας, έχετε παπούτσια στα πόδια σας. Πηγαίνετε να δουλέψετε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Sting τόνισε, πάντως, ότι η στάση του δεν είναι σκληρή. Όπως είπε, πίσω από αυτή την επιλογή υπάρχει εμπιστοσύνη στα παιδιά του και η πεποίθηση ότι μπορούν να χτίσουν μόνα τους τη ζωή τους.

Ανάλογη θέση έχει εκφράσει και ο Γκόρντον Ράμσεϊ. Ο διάσημος σεφ και η σύζυγός του, Τάνα Ράμσεϊ, έχουν αποκτήσει έξι παιδιά, ωστόσο δεν σκοπεύουν να τους αφήσουν όλη την περιουσία τους. Ο Γκόρντον Ράμσεϊ είχε δηλώσει στην «Telegraph» το 2017 ότι τα χρήματα «σίγουρα δεν θα πάνε σε εκείνα», όχι από κακία, αλλά για να μη μεγαλώσουν κακομαθημένα. Το μόνο που έχει συμφωνήσει με τη σύζυγό του είναι να βοηθήσουν τα παιδιά τους με το 25% της προκαταβολής για την αγορά ενός διαμερίσματος, όχι όμως να τους αγοράσουν ολόκληρο σπίτι.

Γκόρντον Ράμσεϊ

Η Μαρί Όσμοντ έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι τα οκτώ παιδιά της δεν πρέπει να περιμένουν μεγάλη κληρονομιά. Η τραγουδίστρια του «Paper Roses» είχε δηλώσει το 2020 στην εκπομπή «The Talk» ότι θεωρεί πως είναι λάθος να παραδίδει κανείς έτοιμη μια περιουσία στα παιδιά του. Όπως είπε, εκείνη και ο σύζυγός της, Στιβ Κρεγκ, αποφάσισαν να μην αφήσουν τα χρήματά τους στα παιδιά τους, καθώς πιστεύουν πως το σημαντικότερο δώρο που μπορεί να τους δώσει ένας γονιός είναι η ικανότητα να εργάζονται και να είναι περήφανα για όσα κερδίζουν μόνα τους.

Η Μαρί Όσμοντ έχει μάλιστα επισημάνει ότι ο ξαφνικός πλούτος μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο, ειδικά όταν δεν έχει μάθει την αξία των χρημάτων. Γι’ αυτό, όπως έχει πει, προτιμά να διαθέσει την περιουσία της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μαρί Όσμοντ

Στην ίδια λογική κινούνται και ο Άστον Κούτσερ με τη Μίλα Κούνις. Το ζευγάρι έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να δημιουργήσει trust fund για τα δύο παιδιά του, τη Γουάιατ και τον Ντιμίτρι. Ο Άστον Κούτσερ είχε αναφέρει στο podcast «Armchair Expert» του Νταξ Σέπαρντ ότι τα χρήματά τους θα διατεθούν σε φιλανθρωπίες και άλλες δράσεις. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αν τα παιδιά του θελήσουν στο μέλλον να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και έχουν ένα σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο, τότε θα μπορούσε να επενδύσει σε αυτό.

Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ έχει μιλήσει με παρόμοιο τρόπο για τους δύο γιους του, Τσάρλι και Ρίβερ. Σε εμφάνισή του στο podcast «Table for Two with Bruce Bozzi» το 2024, ο ηθοποιός του «Wicked» ανέφερε ότι θεωρεί σημαντικό να μάθουν τα παιδιά του να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Όπως είπε, δεν πρόκειται να κάνει εκείνος τη δουλειά για λογαριασμό τους, καθώς πρέπει να ανακαλύψουν τι ζητά ο κόσμος, τι χρειάζεται και πού συναντιούνται αυτά με τα δικά τους ταλέντα και πάθη.

Τζεφ Γκόλντμπλουμ

Και ο Άντερσον Κούπερ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει οι γιοι του, Γουάιατ και Σεμπάστιαν, να μεγαλώσουν περιμένοντας μια μεγάλη κληρονομιά. Ο δημοσιογράφος είχε δηλώσει το 2021 στο podcast «Morning Meeting» ότι δεν σκοπεύει να αφήσει στο παιδί του ένα «δοχείο με χρυσό». Όπως εξήγησε, θα ακολουθήσει τη φιλοσοφία των γονιών του: οι σπουδές θα πληρωθούν, αλλά από εκεί και πέρα το παιδί θα πρέπει να βρει τον δικό του δρόμο.

Αυτό που φαίνεται να ενώνει όλους αυτούς τους celebrities είναι η πεποίθηση ότι η οικονομική άνεση δεν πρέπει να στερεί από τα παιδιά την ανάγκη για προσπάθεια, ανεξαρτησία και προσωπική εξέλιξη. Για εκείνους, η πραγματική κληρονομιά δεν είναι απαραίτητα τα χρήματα, αλλά η εργατικότητα, η ευθύνη και η ικανότητα να χτίσει κανείς τη ζωή του μόνος του.