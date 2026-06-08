Υπό κράτηση τέθηκε τη Δευτέρα ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Πατρίκ Μπριέλ, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες σεξουαλικής βίας σε βάρος του, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία της Ναντέρ.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, ο 67χρονος καλλιτέχνης ανακρίνεται από το πρωί της Δευτέρας για νέες υποθέσεις που τέθηκαν πρόσφατα υπόψη της Δικαιοσύνης και πλέον εξετάζονται από την εισαγγελία της Ναντέρ.

Ο Πατρίκ Μπριέλ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στα γραφεία της 1ης Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνομίας στο Παρίσι, σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί σε βάρος του. Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η καταγγελία της Ντανιέλα Έλστνερ για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση το 1997 στο Ακαπούλκο. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν καταγγελία δημοσιογράφου πολιτιστικού ρεπορτάζ για απόπειρα βιασμού το 2000 στο Μονακό, καθώς και καταγγελία εργαζόμενης στη δισκογραφική εταιρεία του Πατρίκ Μπριέλ για δύο σεξουαλικές επιθέσεις το 2002 και το 2003.

Στον φάκελο περιλαμβάνεται επίσης καταγγελία που υποβλήθηκε στη Μετς για περιστατικά που φέρονται να χρονολογούνται από το 2008, καθώς και καταγγελία για βιασμό το 2012, κατά τη διάρκεια κινηματογραφικού φεστιβάλ στο Ντινάρ.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα εξεταστεί στο συγκεκριμένο στάδιο η καταγγελία για βιασμό με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής που είχε υποβάλει η παρουσιάστρια Φλαβί Φλαμάν, ούτε και άλλες υποθέσεις που ήταν ήδη γνωστές στην Εισαγγελία της Ναντέρ.

Η κράτηση του Πατρίκ Μπριέλ μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος τεκμαίρεται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είτε θα αφεθεί ελεύθερος είτε θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστικού λειτουργού.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη επηρεάσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Οι πέντε τελευταίες παραστάσεις του θεατρικού έργου στο οποίο συμμετείχε στο Παρίσι ακυρώθηκαν, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε και την ακύρωση του μεγαλύτερου μέρους της προγραμματισμένης περιοδείας του, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου. Παράλληλα, ακυρώθηκαν από τον τοπικό διοργανωτή και οι τρεις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Μόντρεαλ, ενώ ο Πατρίκ Μπριέλ αποχώρησε και από τον θίασο των «Enfoirés».