Δεκαπέντε χρόνια μετά τον γάμο που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, ο βασιλικός γάμος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Από το εμβληματικό νυφικό της Sarah Burton για τον οίκο Alexander McQueen μέχρι το φιλί στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, κάθε λεπτομέρεια εκείνης της ημέρας έχει αναλυθεί ξανά και ξανά. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή στιγμή που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη ακόμη και από τους πιο παρατηρητικούς royal watchers.

Όλα συνέβησαν κατά την άφιξη της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του πρίγκιπα Φιλίππου στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής. Σύμφωνα με ειδικούς στο βασιλικό πρωτόκολλο, το αυτοκίνητο που μετέφερε το βασιλικό ζεύγος σταμάτησε σε θέση που δεν ακολουθούσε την καθιερωμένη διαδικασία, δημιουργώντας μια σύντομη αλλά εμφανή αμηχανία.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, η ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας Alexandra Messervy ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που παρατήρησαν το περιστατικό. Όπως έχει εξηγήσει, η βασίλισσα βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά από εκείνη που προβλέπει το πρωτόκολλο, αναγκάζοντάς την να προσαρμοστεί επί τόπου. Για μια προσωπικότητα που είχε περάσει επτά δεκαετίες τηρώντας με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες της μοναρχίας, η στιγμή αυτή φάνηκε ασυνήθιστη.

Το πρωτόκολλο ορίζει ότι η βασίλισσα ή κάθε υψηλόβαθμο μέλος της βασιλικής οικογένειας αποβιβάζεται πάντα από την πλευρά του πεζοδρομίου. Η παράδοση αυτή έχει τις ρίζες της αιώνες πίσω, στην εποχή των αμαξών, όταν οι κυρίες προστατεύονταν από τη λάσπη και την κίνηση του δρόμου. Εκείνη την ημέρα, όμως, η Ελισάβετ Β΄ φαίνεται πως αγνόησε τη μικρή αναστάτωση και με χαρακτηριστική ψυχραιμία ακολούθησε τον πρίγκιπα Φίλιππο, μετατρέποντας ένα πιθανό ατόπημα σε μια σχεδόν ανεπαίσθητη λεπτομέρεια.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο γάμος έκρυβε ακόμη μία σιωπηλή «επανάσταση». Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να αφήσει τα μαλλιά της λυτά, αψηφώντας μια βασιλική παράδοση αιώνων που ήθελε τις νύφες της μοναρχίας με αυστηρά πιασμένα χτενίσματα. Η επιλογή της θεωρήθηκε τότε τολμηρή, σήμερα όμως αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σύγχρονης βασιλικής ιστορίας.

Ίσως αυτό να είναι το μυστικό που έκανε εκείνον τον γάμο τόσο αξέχαστο: μέσα στην αυστηρότητα του πρωτοκόλλου, υπήρχε πάντα χώρος για μικρές, ανθρώπινες στιγμές που έκαναν τη βασιλική οικογένεια να μοιάζει λίγο πιο προσιτή στον κόσμο.