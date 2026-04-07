«Η διαφορά μας με τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι κάτι είναι έγκλημα», ανέφερε η συγγραφέας, Σώτη Τριανταφύλλου, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ίδια, μιλώντας το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στο «One», είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα ηθικό έρεισμα. Έχουμε διαπαιδαγωγηθεί λανθασμένα, δεν υπήρχε ποτέ διαφάνεια στην Ελλάδα. Η ιστορία της Ελλάδας είναι ιστορία αδιαφάνειας και αδικιών. Έχουμε γαλουχηθεί στην ατιμωρησία, τη μη λογοδοσία. Μερικοί πέφτουν από τα σύννεφα, δεν πέφτουμε όλοι».

Στο πλαίσιο αυτό η ίδια τόνισε ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ -πιθανότατα και η υπόλοιπη αριστερά- δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε. Το ακούω ότι έχουν ακουστεί πολλά και για την οικογένεια Μητσοτάκη, όχι για τον ίδιο, σε επίπεδο φημολογίας».

«Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που η αλήθεια και το ψέμα έχουν συγχωνευθεί και διαλυθεί και κανείς δεν ξέρει τι να πιστέψει. Αυτή η συνωμοσιολογία υπάρχει σε χώρες που είναι δεύτερης ταχύτητας στη Δύση», εξήγησε.

Η Σώτη Τριανταφύλλου με αφορμή τις τελευταίες εντάσεις που σημειώθηκαν με επίκεντρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε: «Αυτή τη συμπεριφορά κάποιοι τη θεωρούν σταράτη. Έχει αλλάξει το πρότυπο της αστικής ευγένειας, αυτή η αξία έχει καταρρεύσει. Υπάρχει η νοοτροπία της αγέλης που εντείνει το φαινόμενο που αναδύεται».

Αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η συγγραφέας παρατήρησε ότι αυτό που δεν υπάρχει στις ΗΠΑ «είναι μια οργανωμένη αντιπολίτευση που να έχει καταλάβει ποια είναι η ρητορική. Το Δημοκρατικό Κόμμα που ευθύνεται για αυτή την κατάντια με τις woke βλακείες που προσπάθησε να προωθήσει, αντί να κινηθεί στη θεσμική πολιτική βγαίνουν στην επιφάνεια όλο οι ακραίοι. Κάνει το αντίθετο από αυτό που πρέπει γι’ αυτή τη φρίκη».

Μιλώντας για τον πόλεμο στο Ιράν υπογράμμισε ότι «πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έμμεσος, ένα είδος στρίβειν διά του αρραβώνος ώστε να επέλθει η ειρήνη σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι μια τρύπα στο νερό. Οι Ιρανοί έχουν αποκεφαλιστεί σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά έχουν συσπειρωθεί κοινωνικά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν μεγάλο απόθεμα και είναι προσεκτικοί κάνοντας ορθολογική χρήση των όπλων».

Τέλος, ερωτηθείσα, για τον λόγο που κάποιοι στηρίζουν το Ιράν, τη Χεζμπολάχ ή τη Χαμάς, η Σώτη Τριανταφύλλου απάντησε «είναι μια παλαιά νοοτροπία να εκλαμβάνονται ως θύματα οι μη δυτικοί. Οποιαδήποτε επίθεση σε χώρες που δεν είναι δυτικές προκαλεί αντιδυτικισμό, καθώς υπάρχει μια προπαγάνδα της διεθνούς αριστεράς που ξέρει να κάνει προπαγάνδα».