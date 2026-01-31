Η Αφροδίτη Γραμμέλη τοποθετήθηκε το πρωί του Σαββάτου (31/1) για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σχολιάζοντας τις συζητήσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τους παρουσιαστές και τις επαγγελματικές ευκαιρίες στον τηλεοπτικό χώρο.

Μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η δημοσιογράφος πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του συνεργάτη της Φαίης Σκορδά, αναφερόμενη σε πρόσωπα που, σύμφωνα με όσα είχε πει ο ίδιος, τον έχουν «προσπεράσει επιδεικτικά» στην τηλεοπτική ιεραρχία. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια προσωπικότητα που δεν επενδύει στις δημόσιες σχέσεις, γεγονός που συχνά παρερμηνεύεται.

«Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση, γιατί απομονώθηκε ένα απόσπασμα. Εγώ είδα τη συνέντευξη και έχω μιλήσει και με τον Δημήτρη, τον οποίο υπεραγαπώ και θαυμάζω, γιατί θεωρώ ότι όντως ο Δημήτρης έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν και έχει αποδείξει ότι μπορεί», ανέφερε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη στον αέρα του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν περιορίστηκε σε σχόλια για την τηλεόραση, αλλά προχώρησε σε μια ουσιαστική αυτοκριτική, αγγίζοντας και προσωπικά ζητήματα. «Ο Δημήτρης έκανε μία αυτοκριτική, δεν μίλησε μόνο για τις εκπομπές. Είπε ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις για το σώμα του, δεν θέλει να χάνει και να παίρνει βάρος, μάλλον δεν θέλει να ξαναπάρει βάρος, θέλει να προσέξει λίγο περισσότερο τη ζωή του, τον εαυτό του και να αλλάξει μία ρότα επαγγελματικά», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος έχει αποφασίσει να μη συνεχίσει σε προσωπικούς συμβιβασμούς, επιδιώκοντας να αξιοποιεί με μεγαλύτερη συνείδηση τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία διάθεση στοχοποίησης συναδέλφων του. «Δηλαδή έχει αποφασίσει να μην κάνει κάποιες προσωπικές υποχωρήσεις και να μπορέσει να αδράξει τις ευκαιρίες που του δίνονται. Δεν στοχοποίησε τους ανθρώπους που μπορεί να περνάνε από δίπλα μας, να τρέχουν πιο γρήγορα ή να τους δίνονται ευκαιρίες. Δεν κάνει τέτοιο πράγμα, ίσα-ίσα που νομίζω ότι είναι και πολύ θετικός», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφέρθηκε και στην επαγγελματική αξία του Δημήτρη Ουγγαρέζου, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίοδο που είχε αναλάβει εκπομπή μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, όταν απουσίαζε η Φαίη Σκορδά. «Του αξίζει να τα καταφέρει και να σου πω και κάτι; Εγώ θυμάμαι μία εκπομπή που έλειπε η Φαίη και την έκανε με την Κατερίνα τη Ζαρίφη. Ήταν εξαιρετικοί και την κράτησαν και πολύ ψηλά την εκπομπή. Όχι ότι έχει ανάγκη τώρα να του πιστώσω εγώ ότι είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Και καλό παιδί και καλός παρουσιαστής», υπογράμμισε.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι δεν διστάζει να λέει ανοιχτά όσα άλλοι αποφεύγουν, πληρώνοντας ενδεχομένως το τίμημα. «Λέει και αυτά που δεν μπορούν να πουν εύκολα οι άλλοι. Γιατί μας έχουν φάει οι δημόσιες σχέσεις τις οποίες ο Δημήτρης τις καταργεί. Δηλαδή έχει χαλάσει και φιλίες… Έχει κλείσει και σπίτια», κατέληξε στον σχολιασμό της.