Ο Δήμος Βερύκιος παραχώρησε μια εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη, στην οποία σχολίασε με ειλικρίνεια το τοπίο της ελληνικής τηλεόρασης και τον τρόπο λειτουργίας των media, θίγοντας πρόσωπα, καταστάσεις και τις σκληρές ισορροπίες της αγοράς.

«Κάθε χρονιά έχει τα δικά της απρόοπτα, τα δικά της μεγάλα γεγονότα. Το θέμα είναι, στο τέλος κάνουμε λογαριασμό; Πώς πορευόμαστε; Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, που η ελεύθερη αγορά δεν παίζει. Έχει δόντια και κάθε τόσο μας τα δείχνει. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει».

Αναφερόμενος στην αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Δήμος Βερύκιος εξήγησε πως η τηλεόραση λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες, χωρίς συναισθηματισμούς.

«Κάθε εκπομπή είναι ένα μείγμα, που δεν πάει πάντα, δεν τραβάει. Κι όταν δεν τραβάει, στον καπιταλισμό κόβεται. Δεν είναι κρατική τηλεόραση, που και στη κρατική τηλεόραση αυτό πρέπει να γίνεται».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να εγκατέλειπε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Λιάγκα, η απάντησή του ήταν μακροσκελής και απολύτως προσωπική, αποτυπώνοντας τη σχέση του με τον τηλεοπτικό σταθμό και την πολυετή του διαδρομή.

«Δύσκολη ερώτηση και δύσκολη η απάντηση. Γιατί αυτή η απάντηση πάντα βγάζει ευαισθησίες. Εγώ έχω ένα κοινό με τον Γιώργο Παπαδάκη. Από την πρώτη μέρα που λειτούργησε αυτός ο σταθμός, το 1993, βρίσκομαι πάνω στη σχεδία και περνάνε ιδιοκτήτες, περνάνε διευθυντές, περνάνε στελέχη. Δεν είναι ότι μένω ανέγγιχτος, είμαι καλά δεμένος πάνω στη σχεδία. Να λύσω τα σκοινιά μόνος μου; Δηλαδή να πνιγώ; Να αυτοκτονήσω μετά από τριάντα τόσα χρόνια; Εάν λύσω το σκοινί εγώ, από την ακινησία των 30 ετών, πώς θα κολυμπήσω; Θα το θυμηθώ, αλλά μέχρι να το θυμηθώ θα ‘χω πνιγεί».

Στη συνέχεια, ο Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε στον Πέτρο Κουσουλό, επισημαίνοντας τόσο τις ικανότητές του όσο και πλευρές του χαρακτήρα του που, όπως είπε, γνώρισε μέσα από τη συνεργασία τους.

«Ο Πέτρος Κουσουλός δεν είναι ένα τυχαίο παιδί. Έχει πάρα πολλά θετικά, είναι ταλαντούχος. Έχει όμως και αρνητικά. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του στο ραδιόφωνο. Είχαμε έναν μόνιμο καβγά, δεν μπορούσε το πρωί να σηκωθεί. Και ήταν και κακομαθημένος, απ’ τη μαμά. Βουτυρόπαιδο, μάγκας όμως. Καλό παιδί ο Πέτρος, εγώ χαίρομαι με την περπατησιά του και με την επιτυχία του».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται ανταγωνισμός ανάμεσα στη Ζήνα Κουτσελίνη και τον Πέτρο Κουσουλό, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της πρώτης στην πορεία του δεύτερου.

«Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ζήνας Κουτσελίνη και Πέτρου Κουσουλού. Ο Πέτρος είναι παιδί της Ζήνας. Η Ζήνα έχει κάνει τη δική της πορεία. Ο Πέτρος τώρα ξεκινά. Πάντα τον είχε στο μυαλό της η Ζήνα τον Κουσουλό. Σε ό,τι καινούργιο πράγμα πήγαινε να στήσει, ο Κουσουλός ήταν γι’ αυτήν μία σταθερή αξία».

Τέλος, σχολίασε τις συζητήσεις γύρω από την επικείμενη τηλεοπτική επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη.

«Πιστεύω ότι η Ελένη Μενεγάκη ποτέ δεν έβγαλε από το μυαλό της ότι ο ΑΝΤ1 ήταν το σπίτι της», είπε.