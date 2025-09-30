Στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Φιλοθέης τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη αναφέρθηκε ο πατέρας του, Μιχάλης Μπισμπίκης.

Σε δήλωσή του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, αναφερόμενος στο περιστατικό, είπε: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ελεύθερος ο γιος μου. Τα έχει πει στους δημοσιογράφους. Εμένα με ενδιέφερε να είναι καλά το παιδί μου, είναι καλά.

Αυτά συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Το παιδί μου με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο. Όλα τα άλλα θα βρεθούν, θα βρεθεί λύση».

Σημειώνεται πως στην υπόθεση αναφέρθηκε σήμερα σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ορίζει ότι ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο και τις υλικές ζημιές πρέπει να ενημερώσει την αστυνομία και να παρέχει οποιαδήποτε δυνατή συνδρομή», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μάλιστα διευκρίνισε πως η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό, ο οποίος αποχωρεί από το σημείο, και επεσήμανε πως ο Βασίλης Μπισμπίκης «σίγουρα δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές». «Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης της, συνεργάτης της, ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο», πρόσθεσε.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης δέχτηκε τηλεφώνημα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., και όχι το κέντρο της Άμεσης Δράσης, οπότε δεν υπάρχει καταγραφή της συνομιλίας.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήταν η ίδια εμπλεκόμενη στο τροχαίο, όπως ανέφερε, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός έχει εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν μιλάμε για υλικές ζημιές εκεί επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο».