Αναρωτιέστε γιατί είστε συνεχώς με «μπούκωμα» στη μύτη; Τώρα, είναι η εποχή των αλλεργιογόνων και κάποιους μήνες πριν ή κάποιους μήνες μετά μπορεί να είναι η εποχή του «κρυολογήματος». Οπότε πάντα φαίνεται να υπάρχει κάποιος «εύκολος» εποχικός «ένοχος» για τη ρινική συμφόρηση.

Όμως εάν το πρόβλημα είναι πραγματικά διαρκές, τότε ενδεχομένως να ευθύνονται άλλοι παράγοντες, που δεν έχουν σχέση με την εποχή και το περιβάλλον. Από τις ανισορροπίες στο έντερο, μέχρι τις ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Yahoo Health υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που μπορεί να κρύβονται πίσω από τη χρόνια συμφόρηση.

Ακολουθούν επτά πιθανοί λόγοι αλλά και ορισμένες πρακτικές συστάσεις για να αντιμετωπίσετε το μπούκωμα.

Δυσανεξία στην ισταμίνη

Η ισταμίνη είναι μια ουσία που παράγει το ανοσοποιητικό σύστημα όταν υπάρχει αλλεργική αντίδραση. Όταν όμως υπάρχει σε υπερβολική ποσότητα, το σώμα μπορεί να «νομίζει» ότι πρέπει συνεχώς να αντιδρά, ακόμα και χωρίς πραγματικό αλλεργιογόνο.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα ένζυμο που διασπά την ισταμίνη στο έντερο δεν λειτουργεί σωστά. Τότε, η ισταμίνη συσσωρεύεται και προκαλεί συμπτώματα όπως φούσκωμα, διάρροια, δυσκοιλιότητα, πονοκέφαλο, ζάλη και ρινική συμφόρηση.

Τρόφιμα πλούσια σε ισταμίνη είναι τα ζυμωμένα, τα όξινα (όπως ντομάτες και εσπεριδοειδή), το αβοκάντο, τα αποξηραμένα φρούτα, τα μανιτάρια, τα καπνιστά ψάρια και όσα περιέχουν ξύδι. Άλλα τρόφιμα, όπως το αλκοόλ, οι μπανάνες, η σοκολάτα και το φύτρο σιταριού, μπορεί επίσης να προκαλέσουν απελευθέρωση ισταμίνης.

Τι να κάνετε; Μια διατροφή χαμηλή σε ισταμίνη μπορεί να βοηθήσει, όπως και η λήψη συμπληρωμάτων DAO (ένζυμο υπεύθυνο για τη διάσπαση της ισταμίνης των τροφών στο λεπτό έντερο) όταν καταναλώνονται τέτοια τρόφιμα.

Έκθεση σε μούχλα

Η μούχλα μπορεί να προκαλέσει χρόνια συμφόρηση, καθώς τα σπόρια της ερεθίζουν τα ιγμόρεια και τον λαιμό. Εκτός από μπούκωμα, μπορεί να προκαλέσουν κόπωση, «θολούρα» σκέψης, πόνους σε μύες και αρθρώσεις, προβλήματα ύπνου και άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλούνται ακόμη και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Σημεία με υγρασία στο σπίτι, όπως διαρροές, στάσιμα νερά ή προβλήματα στη στέγη, ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας.

Τι να κάνετε: Ελέγξτε τον χώρο σας με ειδικούς. Αν επιβεβαιωθεί πρόβλημα, χρειάζεται καθαρισμός της μούχλας και ιατρική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Πιθανές αρχικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ρινικά σπρέι με αλατούχο διάλυμα και ξυλιτόλη, ουσίες που δεσμεύουν τοξίνες, διατροφή χαμηλή σε ισταμίνη, σάουνα ή άλλες θεραπείες. Προσοχή, η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται σταδιακά, γιατί η επιθετική προσέγγιση μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών

Βιταμίνες και μέταλλα παίζουν σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό και στο αναπνευστικό σύστημα. Έλλειψη, ιδιαίτερα βιταμίνης D, έχει συνδεθεί με χρόνια συμφόρηση.

Τι να κάνετε: Ελέγξτε τα επίπεδα βιταμίνης D και συμβουλευτείτε ειδικό για το πώς θα τα αυξήσετε. Η έκθεση στον ήλιο είναι βασική πηγή, ενώ μικρές ποσότητες υπάρχουν σε τρόφιμα όπως μανιτάρια, σαρδέλες και εμπλουτισμένα προϊόντα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν και συμπληρώματα, πάντα σε συνεργασία με γιατρό.

Ανισορροπία μικροβιώματος στο έντερο

Η κακή ισορροπία του μικροβιώματος μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την πέψη αλλά και τη συμφόρηση. Παράγοντες όπως το στρες, η κακή διατροφή ή τα αντιβιοτικά μειώνουν τα «καλά» βακτήρια, επηρεάζοντας την άμυνα του οργανισμού. Συμπτώματα που δείχνουν πρόβλημα στο έντερο περιλαμβάνουν φούσκωμα, αλλαγές στην πέψη, κακή αναπνοή και έντονη επιθυμία για γλυκά.

Τι να κάνετε: Μειώστε τρόφιμα που αυξάνουν τη βλέννα, όπως γαλακτοκομικά, ζάχαρη, γλουτένη, κόκκινο κρέας και αλκοόλ. Προτιμήστε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και προβιοτικά.

Λακτόζη

Τα γαλακτοκομικά μπορεί να επιδεινώσουν τη συμφόρηση σε κάποιους ανθρώπους, ακόμη κι αν δεν προκαλούν πεπτικά προβλήματα. Η λακτόζη μπορεί να πυκνώσει τη βλέννα και να ερεθίσει το αναπνευστικό.

Τι να κάνετε: Αν παρατηρείτε ότι τα συμπτώματα χειροτερεύουν μέσα σε 20–60 λεπτά από την κατανάλωση γαλακτοκομικών, δοκιμάστε να τα κόψετε για δύο εβδομάδες. Εναλλακτικές επιλογές είναι προϊόντα χωρίς λακτόζη ή φυτικά υποκατάστατα. Φροντίστε όμως να καλύπτετε θρεπτικά στοιχεία όπως ασβέστιο και πρωτεΐνη.

Φλεγμονώδεις τροφές

Τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως λευκό ψωμί, γλυκά και αναψυκτικά, αυξάνουν τους δείκτες φλεγμονής. Το σώμα αντιδρά παράγοντας και βλέννα, κάτι που οδηγεί σε συμφόρηση.

Τι να κάνετε: Κρατήστε ημερολόγιο διατροφής για να εντοπίσετε τι σας επηρεάζει. Περιορίστε ζαχαρούχα αναψυκτικά και αυξήστε τροφές με αντιφλεγμονώδη δράση, όπως λιπαρά ψάρια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά και μούρα.

Εγκυμοσύνη

Οι ορμονικές αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη μπορούν να προκαλέσουν συμφόρηση, ακόμη και χωρίς ασθένεια ή αλλεργίες. Η αυξημένη παραγωγή οιστρογόνων και προγεστερόνης προκαλεί διόγκωση των αγγείων στη μύτη και αυξημένη παραγωγή βλέννας. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται συχνά στο τρίτο τρίμηνο.

Τι να κάνετε: Η συμφόρηση συνήθως υποχωρεί λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό. Στο μεταξύ, μπορεί να βοηθήσουν ρινικά σπρέι, ήπιες πλύσεις, άσκηση (με ιατρική έγκριση), ύπνος με ελαφρώς ανυψωμένο κεφάλι και καλή ενυδάτωση.