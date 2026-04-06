Η πιο λεπτομερής νευροανατομική μελέτη του πέους μέχρι σήμερα αποκάλυψε ότι η βασική ερωτογενής του ζώνη δεν είναι αυτή που συνήθως πιστεύεται. Πρόκειται για την λεγόμενη «δελτοειδή περιοχή του χαλινού» (frenular delta), μια περιοχή που για χρόνια απουσίαζε τόσο από τα εγχειρίδια ανατομίας όσο και από την ιατρική εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει τριγωνικό σχήμα και βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πέους, στο σημείο όπου η βάλανος ενώνεται με τον κορμό. Μάλιστα, μπορεί να υποστεί βλάβη κατά την περιτομή.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Alfonso Cepeda-Emiliani από το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία, η ύπαρξη αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιοχής ήταν ήδη γνωστή εμπειρικά σε πολλούς άνδρες.

Ωστόσο, η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Andrology, προσφέρει πλέον επιστημονική επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σαφώς καθορισμένο ανατομικό σημείο που λειτουργεί ως κέντρο σεξουαλικής αίσθησης. Με βάση αυτά τα ευρήματα, η δελτοειδής περιοχή του χαλινού μπορεί να θεωρηθεί το «ανδρικό σημείο G».

Σύμφωνα με τον Eric Chung από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, είναι ένα από τα πιο ευχάριστα σημεία για σεξουαλική διέγερση στους άνδρες. Όπως αναφέρεται στο New Scientist, για να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές χαρτογράφησαν με μεγάλη ακρίβεια τα αισθητήρια νεύρα σε 14 πέη ηλικίας 45 έως 96 ετών.

Μια ανατροπή για το ανδρικό σημείο «G»

Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα εγχειρίδια ανατομίας και οι οδηγοί σεξουαλικής υγείας θεωρούσαν τη βάλανο ως το πιο ευαίσθητο σημείο. Όμως, η νέα μελέτη δείχνει ότι η δελτοειδής περιοχή του χαλινού έχει μεγαλύτερη πυκνότητα νευρικών απολήξεων, άρα και αυξημένη ευαισθησία.

Επιπλέον, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι εκεί εντοπίζεται και η υψηλότερη συγκέντρωση εξειδικευμένων αισθητηρίων σωμάτων, δηλαδή υποδοχέων αφής που αποτελούνται από δέσμες νευρικών απολήξεων. Σε αυτή την περιοχή, οι υποδοχείς αυτοί βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε ομάδες, σε αντίθεση με τη βάλανο όπου είναι πιο αραιοί.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και τα σωμάτια Krause, τα οποία – εκτός από την αίσθηση του κρύου – σχετίζονται και με την αντίληψη μικρών δονήσεων, οι οποίες συνδέονται με τη σεξουαλική ευχαρίστηση.

Ο όρος «frenular delta» δόθηκε το 2001 από τον Ken McGrath, λόγω του τριγωνικού σχήματος της περιοχής. Στην κορυφή του τριγώνου βρίσκεται ο χαλινός, μια μικρή λωρίδα δέρματος που συνδέει την ακροποσθία με το πέος.

Η νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει τις εμπειρίες πολλών ανθρώπων που περιγράφουν τη διέγερση αυτής της περιοχής ως ιδιαίτερα έντονη και εξειδικευμένη μορφή ευχαρίστησης. Παράλληλα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μέχρι τώρα έλλειψη προσοχής σε αυτήν αποκαλύπτει σημαντικά «τυφλά σημεία» στη σεξουαλική ιατρική και την ουρολογία.

Νέα δεδομένα και για την περιτομή

Ιδιαίτερη σημασία έχει και για τους γιατρούς που πραγματοποιούν περιτομές. Ορισμένες τεχνικές περιλαμβάνουν τομές που περνούν από τη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει το νευρικό της δίκτυο και να μειώσει τη σεξουαλική αίσθηση, ειδικά αν αφαιρεθεί πλήρως ο χαλινός.

Όπως επισημαίνεται στο New Scientist, χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί επαγγελματίες υγείας φαίνεται να μην έχουν διδαχθεί τη σημασία αυτής της περιοχής κατά την εκπαίδευσή τους. Αυτό ενισχύει την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και πιο προσεκτική προσέγγιση στις χειρουργικές επεμβάσεις.

Το ζήτημα της περιτομής και της επίδρασής της στη σεξουαλική αίσθηση παραμένει αμφιλεγόμενο. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι άνδρες χωρίς περιτομή αναφέρουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση από τη διέγερση της συγκεκριμένης περιοχής, ενώ άλλες δεν βρίσκουν διαφορές στην ποιότητα του οργασμού.

Αποκαλύπτοντας πτυχές της σεξουαλικότητας

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει με αντίστοιχες μελέτες σε γυναίκες, με στόχο να φωτίσει ακόμη περισσότερο τις άγνωστες πτυχές της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.

Η νέα αυτή ανακάλυψη δεν αλλάζει απλώς όσα γνωρίζαμε για την ανδρική ανατομία, αλλά δείχνει και κάτι πιο ουσιαστικό: πόσα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης σεξουαλικότητας παραμένουν ακόμα ερευνητικά στο «σκοτάδι». Και καθώς η έρευνα προχωρά, η επιστήμη συνεχίζει να καλύπτει κενά που για χρόνια θεωρούνταν δεδομένα ή αγνοούνταν. Αυτές οι ανακαλύψεις δεν αφορούν μόνο τη βιολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ευχαρίστηση και τη σεξουαλική υγεία και εμπειρία.