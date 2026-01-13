Στοιχεία δείχνουν εδώ και χρόνια ότι η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Μια νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει κάτι εντυπωσιακό: βιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με την καταπολέμηση του καρκίνου μπορούν να ενεργοποιηθούν στο σώμα μετά από μόλις 10 λεπτά έντονης ποδηλασίας.

Σύμφωνα με τη διεθνή ερευνητική ομάδα πίσω από τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Cancer, αυτό το σύντομο αλλά έντονο ξέσπασμα δραστηριότητας αρκεί για να απελευθερωθούν ωφέλιμα μόρια στο αίμα. Τα μόρια αυτά επιταχύνουν την επιδιόρθωση του DNA και μειώνουν τη δράση γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου.

Το αποτέλεσμα είναι μια αλλαγή στη χημεία του αίματος, που προκαλείται από την άσκηση και ενδεχομένως επιβραδύνει την ανάπτυξη και την εξάπλωση του καρκίνου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων θεραπειών, στην προκειμένη περίπτωση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Αυτό που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο είναι ότι η άσκηση δεν ωφελεί μόνο τους υγιείς ιστούς. Στέλνει ισχυρά σήματα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα χιλιάδες γονίδια στα καρκινικά κύτταρα», τονίζει ο κλινικός φυσιολόγος άσκησης Sam Orange από το Newcastle University, σύμφωνα με το Science Alert.

«Είναι μια συναρπαστική ανακάλυψη, γιατί ανοίγει τον δρόμο για να βρούμε τρόπους που μιμούνται ή ενισχύουν τις βιολογικές επιδράσεις της άσκησης, με στόχο τη βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου και, το πιο σημαντικό, των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς», σημειώνει.

Πώς έγινε η μελέτη και τι έδειξαν τα πειράματα

Στη μελέτη συμμετείχαν 30 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι εθελοντές ηλικίας 50 έως 78 ετών, καθώς το αυξημένο σωματικό βάρος συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου. Μετά από ένα σύντομο ζέσταμα, οι συμμετέχοντες έκαναν έντονη ποδηλασία σε στατικό ποδήλατο για περίπου 10 λεπτά.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα ορού αίματος πριν και μετά την άσκηση και ανέλυσαν πώς άλλαξε το μοριακό τους προφίλ. Στη συνέχεια, τα δείγματα αυτά εφαρμόστηκαν σε καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο, αποκαλύπτοντας ορισμένες πιθανές αντικαρκινικές επιδράσεις.

Παρότι η άσκηση έχει ήδη αποδειχθεί ότι μπορεί να επιβραδύνει τον καρκίνο του παχέος εντέρου και να μειώσει την πιθανότητα υποτροπής μετά από χειρουργική επέμβαση, η συγκεκριμένη μελέτη προσφέρει μια πιο λεπτομερή εικόνα των βιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται. Αυτό με τη σειρά του ανοίγει νέους δρόμους για την αναζήτηση θεραπειών.

Παράλληλα, τα ευρήματα αποτελούν άλλη μια ένδειξη της σημασίας της άσκησης για τη συνολική μας υγεία και ευεξία. Ακόμα κι αν μπορεί κανείς να διαθέσει μόνο λίγα λεπτά την ημέρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δει οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική του κατάσταση.

«Ακόμα και μία μόνο προπόνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά», τονίζει ο Orange. «Ένα και μόνο επεισόδιο άσκησης, διάρκειας μόλις 10 λεπτών, στέλνει ισχυρά σήματα στο σώμα. Είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε βήμα, κάθε προπόνηση, μετράει όταν προσπαθούμε να προστατεύσουμε την υγεία μας».

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι επιδράσεις του ορού αίματος δοκιμάστηκαν μόνο σε καρκινικά κύτταρα στο εργαστήριο και όχι σε ανθρώπους, ενώ εξετάστηκαν μόνο οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις μιας και μόνο συνεδρίας άσκησης.

Ωστόσο, τα ενθαρρυντικά σημάδια είναι αρκετά ώστε να υποδηλώνουν ότι σύντομα αλλά έντονα «ξεσπάσματα» άσκησης, ή φάρμακα που προκαλούν παρόμοιες επιδράσεις στο σώμα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολλά υποσχόμενη νέα προσέγγιση για την επιβράδυνση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Στο μέλλον, αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες που μιμούνται τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα επιδιορθώνουν το κατεστραμμένο DNA», καταλήγει ο Orange.