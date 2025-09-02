Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι κάτι τόσο απλό όσο μια χούφτα αμύγδαλα την ημέρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μακροζωία. Η κατανάλωση περίπου 60 γραμμαρίων ημερησίως συνδέεται με μείωση των δεικτών κυτταρικής βλάβης, καλύτερη οξειδωτική υγεία και, τελικά, με περισσότερα χρόνια ζωής με υγεία.

Η οξειδωτική υγεία ενός ατόμου αναφέρεται στην ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στις ελεύθερες ρίζες και τα αντιοξειδωτικά. Όταν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, προκαλείται οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βλάψει τα κύτταρα. Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η καθιστική ζωή, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η ανθυγιεινή διατροφή, αλλά και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι όπως η ρύπανση και η ακτινοβολία, συμβάλλουν στην εμφάνισή του.

Όπως εξηγούν ειδικοί στο Medical News Today, η ανισορροπία αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων αλλά και στη διαδικασία της γήρανσης.

Το οξειδωτικό στρες μπορεί να βλάψει το πάγκρεας, να αυξήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και να καταστρέψει τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Έχει συνδεθεί με πληθώρα ασθενειών όπως υπέρταση, νεφροπάθειες, διαβήτη τύπου 2, ρευματοειδή αρθρίτιδα, Alzheimer και καρκίνο.

Η νέα μελέτη για τα αμύγδαλα

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, μούρα και ξηροί καρποί, μειώνουν τον κίνδυνο οξειδωτικού στρες.

Τώρα, νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports δείχνει ότι η κατανάλωση περίπου 60 γραμμαρίων αμυγδάλων την ημέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τους δείκτες κυτταρικής βλάβης και να βελτιώσει την οξειδωτική υγεία, παρατείνοντας έτσι το προσδόκιμο υγείας.

Η ανάλυση, που βασίστηκε σε δεδομένα από 8 διαφορετικές μελέτες με 424 συμμετέχοντες (υγιείς, υπέρβαρους, καπνιστές και άτομα με χρόνιες ασθένειες), έδειξε ότι η κατανάλωση άνω των 60 γραμμαρίων αμυγδάλων ημερησίως σχετίζεται με:

μείωση δεικτών κυτταρικής βλάβης (όπως MDA και 8-OHdG),

ενίσχυση της αντιοξειδωτικής άμυνας,

μείωση του ουρικού οξέος, επίσης δείκτη οξειδωτικού στρες.

Τα αποτελέσματα δεν εκπλήσσουν, αφού τα αμύγδαλα είναι γνωστό πως είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη Ε και οι πολυφαινόλες. Η μελέτη απλώς ποσοτικοποιεί τη σχέση και επιβεβαιώνει με στοιχεία τη φήμη τους ως «υπερτροφή».

Ωστόσο διατροφολόγοι σημειώνουν πως χρειάζεται κάποια προσοχή στην κατανάλωσή τους, καθώς παρότι είναι μια εξαιρετική επιλογή σνακ για άτομα με διαβήτη τύπου 2, είναι και θερμιδογόνα: περίπου 350 θερμίδες ανά 60 γραμμάρια. Έτσι, πρέπει να αντικαθιστούν άλλα σνακ και όχι να προστίθενται επιπλέον στη διατροφή.

Πώς να τα εντάξετε στη διατροφή σας

Η συνιστώμενη ποσότητα είναι περίπου 22 αμύγδαλα την ημέρα, μια μερίδα που μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στο οξειδωτικό στρες και να στηρίξει τη μακροχρόνια υγεία.

Διατροφολόγοι στο Medical News Today προτείνουν ορισμένους απλούς τρόπους για να έχετε τα αμύγδαλα στην καθημερινή σας διατροφή: